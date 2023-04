Szolnoki Olajbányász–Egis Körmend 96-72 (29-19, 17-16, 27-17, 23-20)

Szolnok, 1400 néző, NB I.-es kosárlabda-mérkőzés, negyeddöntő, harmadik összecsapás, vezette: Benczur T., Tőzsér D. K., Goda L.

Szolnok: Ja. Durham 18/6, Lukács N. 2, Barnes 8, Subotic 16/3, Williamson 13. Csere: Révész 12, Gavin 10/3, Rudner 9/9, Pongó Má. 6/3, Gilszki –, Vincze –, Arabo 2. Edző: Gasper Potocnik.

Körmend: Chambers 2, Mitchell 9/3, Adams 10/6, Durázi 10/6, Omenaka 4. Csere: Ferencz 13/9, Takács K. 6, Cakarun 14, Edwards 1, Kiss M. –, Doktor –, Herczeg 3. Edző: Kocsis Tamás.

Az eredmény alakulása. 7. p.: 21-15. 16. p.: 42-25. 23. p.: 55-40. 26. p.: 60-44. 33. p.: 78-59. 38. p.: 90-68.

Kipontozódott: –.

Vajon kitart-e a szombati mindent elsöprő lendület? – tehették fel a kulcsfontosságú kérdést a Körmend–Szolnok párharc újabb fejezete előtt a Rába-parti ultrák. Hétvégén ugyanis komoly, 20 pontos leckét adott a vasi piros-fekete alakulat ellenfelének (91-71), ezzel egyenlített a párharc során.

Kedden azonban már a kezdésnél látszott, hogy ezúttal nem fog olyan olajozottan működni a körmendi gépezet. Nagy elánnal indított a házigazda Szolnok, gyorsan hatpontos előnybe kerültek Potocnikék, míg a vasi vendégek az első percekben egyetlen kosarat sem jegyeztek. A negyed közepére ugyan meccsbe lendült Kocsis Tamás együttese, ám a játékrész második felében abszolút az Olaj dominált és 10 ponttal lépett el (29-19). A folytatásban sem sikerült újítaniuk a Rába-partiaknak, míg a hazaiak egyre csak távolodtak. Subotic büntetőjével a 14. percben már 18 ponttal járt előrébb a Szolnok, rendkívül mély gödörbe kerültek a vasiak. Ahogy a két csapat első találkozóján, úgy most is tetemes hátrányban kezdett éledezni a Kocsis-gárda. Ferenczék megkezdték a felzárkózást, és a körmendi kapitány 20. percben elsüllyesztett triplájával 44-35-re közelítette meg a Körmend a Szolnokot. Az utolsó másodpercekben Subotic gondoskodott arról egy újabb kettessel, hogy kétszámjegyű legyen szünetben a felek közti különbség (46-35).

Gyengén lepattanózott a vasi alakulat, és újfent komoly problémát jelentett a büntetőzés. A szombati sziporkázás után alaposan visszaesett a két húzóember, Chambers és Mitchell teljesítménye is, a körmendi ikon, Ferencz Csaba vitte hátán a csapatát. Összességében a házigazda sem nyújtott lehengerlő kosárlabdát, hiszen rengeteg hiba csúszott az Olaj játékába is, de takaréklángon is magabiztosan uralta a meccset a hazai gárda. A 26. percben Williamson közelijével megint 16 ponttal nyúlt el a Szolnok (60-44). Három minutummal később pedig Rudner távolijával el is dőlt a találkozó – 69-48-ra módosult ekkor az állás. Nyomokban sem emlékeztetett a Körmend szombati önmagára. Ez a találkozó teljes mértékben a fordítottja volt a hétvégi piros-fekete összecsapásnak. Az utolsó negyed már csak formalitás volt, éppen ezért mindkét szakvezető bizalmat szavazott a fiataloknak.

Az egyik fél három nyert meccséig tartó párharc állása: 2-1 a Szolnok javára.