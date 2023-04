Több, mint 300 -an indultak a Honvéd Ezüst Nyíl SE és a Magyar Honvédség 47. Bázisrepülőtér (Pápa) által rendezett Vulcan Run Akadályfutó versenyen, az ország minden részéről és még külföldről – Litvániából, Dániából, Angliából, Ausztriából, Szlovákiából – is érkeztek futók. A verseny szervezésében közreműködött még a Magyar Honvédség 7. Területvédelmi Ezred 83. Területvédelmi Zászlóalj (Vas vármegye) és Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság (Szombathely). Vármegyénket mintegy 30-an képviselték, közülük 15-en az STG Szombathely sportolói voltak. A viadal egyben a Magyar Honvédség akadályfutó bajnokságának is számított, 70 rendvédelmi dolgozó (katonák, rendőrök, tűzoltók) is rajthoz álltak. Emellett természetesen országos bajnokság is volt a viadal, amelyen a júliusi, tatai akadályfutó EB-re lehetett kvalifikációt szerezni. A versenyzők 3 és 6 kilométeres távon álltak rajthoz, az embert próbáló viadal a Ság-hegyen és mellette zajlott. A magyar bajnokságot Zsíros Márk (63. Bázis-Nagyatád) nyerte, második Kívés Bendegúz (SZOSE), harmadik Gyömrei Máté (Honvéd Ezüst Nyíl SE-Veszprém, Ninja Warrior győztes) lett. Három kilométeren pedig Gyömrei Máté győzött Kamondi Csaba és az osztrák Martin Schuch előtt. A viadal nemzetközi verseny is volt, itt 6 kilométeren Dainius Liutkus (Litvánia) nyert Bugys Renaldas (Anglia) és Zsíros Márk előtt. A hölgyeknél Montvilé Sandra (Litvánia) nyert Nagy Adrienn és Páder Zsófia előtt.

A díjak egy részét Ágh Péter országgyűlési képviselő, államtitkár, valamint Fehér László Celldömölk polgármestere és Lőrincz János főtámogató adta át.