Országszerte összesen 150 csapattal közel 2000 sportolót neveztek be ebben a sportágban és korosztályban, a legaktívabbak Borsod-Abaúj-Zemplén és Pest vármegyék voltak. A körzeti és megyei döntőket követően a megyei győztesek kvalifikáltak az országos döntőre, de visszalépések miatt végül 18 csapat 180 fővel vett részt a szekszárdi eseményen. A tavalyi első négy helyezett iskola idén is sikeresen bejutott a csúcseseményre, közülük pedig ketten (Szombathely és Budaörs) a dobogóra is felléphetett.

Fotó: László Ambrus / Forrás: MDSZ

A vasi címvédő a halálcsoportnak is titulálható D jelű ötösbe nyert besorolást a trónkövetelő tavalyi ezüstérmes budaörsi alakulattal és a bronzérmes székesfehérváriakkal együtt. A Nagy Lajos kellő komolysággal állt hozzá csoportküzdelmeihez, amelyeket hiba nélkül teljesített. Szeltner Anita együttese a Budaörsöt 4-0-val, a Keszthelyt 18-0-val gázolta el, a fehérváriakat 6-1-re verte, míg a Mórahalmot 16-0-ra ütötte ki. Négy meccs, négy győzelem, 44-1-es gólarány, címvédőhöz méltó tükörsima csoportelsőség. A keresztjáték során a szombathelyiek a C csoport másodikját, a Veszprémet is meggyőző játékkal, 4-0-ra múlták felül, majd következhetett a döntőbe jutásért a szekszárdi Ady Endre Technikum gárdája, amelyet izgalmas meccsen 5-3-ra győztek le. A történelem megismételte önmagát, hiszen a fináléban – ahogy tavaly – idén is a Budaörs volt a vasiak kihívója. Ám ahogy az előző évben, úgy ezúttal sem termett babér a Pest vármegyeieknek, akiket 3-1-re múlt felül a címvédő. Magasan a mezőny fölé nőtt a Nagy Lajos Gimnázium.

– Nagyon szerettek volna a lányok címet védeni, ebben a szellemben utaztunk Szekszárdra – számolt be Szeltner Anita testnevelő. – A sorsolás után kicsit megijedtünk, mivel a tavalyi év ezüstérmese és bronzérmese is egy csoportba került velünk. Aggodalmunk azonban alaptalan volt, mert nagyon szépen teljesítettek a lányok a csoportmeccseken, mindössze egyetlen gólt kaptunk, amit azt gondolom, önmagáért beszél. A keresztjáték sem okozott különösebb problémát a csapatnak, ahogy a döntő sem. A Budaörssel nyitottuk a tornát és velük is fejeztük be, szerencsére mindkét meccsen mi örülhettünk. Címvédőként érkeztünk és úgyis távoztunk – boldogságunk határtalan volt, nagyon elégedett voltam az együttessel, amely egyenletes, jó teljesítményt nyújtott a tornán.

Az V-VI. korcsoportos lány labdarúgó diákolimpia országos döntő gólkirálya a Nagy Lajos Gimnázium csapatának tagja, Németh Adél lett, míg a legjobb testnevelőnek Szeltner Anitát választották.

A Nagy Lajos Gimnázium bajnokcsapatának tagjai: Balogh Sára, Gévay Dorka, Hazafi Réka Bianka, Nagy Zsófia Mária, Németh Adél, Németh Petra, Rugovics Boglárka, Spilenberg Maja Andrea, Varga Zsófia, Varró Veronika. Testnevelő: Szeltner Anita.