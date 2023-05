Fordulás után 6-2-vel nyitott a ZTE, egyenlített (22. perc: 45-45) Próbált ritmust váltani, előnyt kiharcolni a Falco (25. perc: 54-49). Azonban ismét egyenlített a remekül dobó zalai gárda – nem játszott jól, küszködött a Falco. Fordított is a vendég (27. perc: 54-58). A Falco képtelen volt gyűrűbe találni – így a ZTE kezdhette előnyből a negyedik negyedet (30. perc: 60-62). Felváltva került a gyűrűbe a labda, felváltva vezettek a csapatok. Kovács szerzett fontos triplákat hazai oldalon. Fogyott az idő, nem bírtak egymással a felek (34. perc: 70-71). A szurkolók támogatását élvezve némi lépéselőnybe került a Falco (36. perc: 75-71). De továbbra is gyengén támadott, így váltott vezetéssel közelített a hajrá. Az utolsó perc 80-78-ról kezdődött. Pot rontott, de Trice eladta a labdát, az ellentámadást Pot zárta kosárral (82-78). A ZTE időt kért, majd Rakicevic triplát dobott (82-81). Hazai időkérés után Perl büntetőzött jól (84-51). Három büntetőt dobhatott Trice, nem hibázott (84-84). Perl dudaszós dobása leperdült a gyűrűről – következhetett a hosszabbítás. A ráadásban is szoros csatát vívtak a felek. Végül Perl utolsó pillanatban (!) célba érő duplájával kicsikarta a győzelmet a Falco! Ezzel a címvédő lezárta az elődöntőt, és bejutott a fináléba!

Milos Konakov: – A legfontosabb most az, hogy megcsináltuk, nyertünk, 3-0-val lezártuk az elődöntőt. Nem ez volt életünk meccse, nagyon kellett a szurkolóink támogatása, akik 45 percig ott álltak mögöttünk – nagy, nagy köszönet jár nekik! Most tudunk egy kicsit szusszanni, aztán ráfordulunk a bajnokság legfontosabb szakaszára – pokolian nehéz döntő vár rűnk!

Sebastian Krasovec: – Gratulálok a két csapatnak, a két szurkolótábornak – nagyszerű meccset játszottunk kiváló hangulatban. Nehéz egy egy labdával elbukott mérkőzés után mit mondani, de azt hiszem, hogy a mai teljesítményünk után megérdemeltünk volna még egy meccset. Az előző összecsapáson még nem tudtuk pótolni a sérült O’Reilly játékát, ezúttal viszont jól alkalmazkodtunk a körülményekhez. Büszke vagyok csapatomra.