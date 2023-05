A párharc csütörtökön kezdődött, Szombathelyen nagy csatát vívtak a felek, hosszabbítás után nyert 5-4-re a Haladás. Érdekesség, hogy a Magyar Kupa döntőjében hasonlón kiélezett volt a párharc, akkor csupán 1-0-ra győzött a HVSE. Vagyis eddig nagyon kellemetlen ellenfélnek bizonyult a trónkövetelő. Ugyanakkor a nyomás ma a Berettyón van, ha ismét a címvédő Haladás nyer, akkor már 2-0-s előnybe kerül - és csütörtökön, hazai pályán le is zárhatja a döntőt!

A Haladás a vasárnap délelőtti edzés után útra kelt, Hajdúszoboszlón van a szállás. A keretből ezúttal Nagy Kevin, Homlok Levente és a brazil légiós, Santos Cassemiro Arnon maradt ki.

- Nehéz ez ellen a Berettyó ellen futballozni, kellemetlen stílusban játszik - vélekedett Pálmay Tamás, a Haladás VSE futsal szakágvezetője. - Sokat játszik vészkapussal, öt a négy ellen - nem is a gólszerzés a legfőbb szándéka, hanem a labdatartás. Talán ők is érzik, hogy négy a négy ellen, az általunk diktált erős tempó mellett azért kevesebb esélyük lenne a győzelemre. Ellenfelünk szűkebb keretet, csupán 6-7 embert forgat, ezért jól be kell osztania az erőt. Felkészültünk, hogy a Berettyó ismét erőltetni fogja ezt a stílust - higgadtan kell játszanunk, és arra törekednünk, hogy nálunk legyen többet a labda, a mi stílusunk érvényesüljön. Védekezésben pedig nem fér bele a hiba. Természetesen szeretnénk minél előbb lezárni a párharcot, de most csakis a ma esti meccsre koncentrálunk, ami roppant nehéz, fizikális, feszült mérkőzésnek ígérkezik - de képesnek érzem a csapatot arra, hogy idegenben is begyűjtse a győzelmet! A második győzelmet!

A mérkőzést az M4 Sport televízió élőben közvetíti.