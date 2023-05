A döntő első, szombathelyi felvonása nagyszerű meccset hozott. A vendég Alba kezdett jobban, a folytatásban is uralta a játékot, volt, hogy már 18 ponttal vezetett, a szünetre is biztos előnnyel vonulhatott (37-49). Fordulás után azonban robbantott a címvédő Falco, fokozatosan felőrölte ellenfelét, végül 12 pontos győzelmet aratott (82-70) – egyben erődemonstrációt tartott a trónkövetelőnek. Ha a Falco Székesfehérváron is a második félidőben mutatott teljesítményével rukkol elő, akkor nagy lépést tehet ötödik, zsinórban negyedik bajnoki címe felé.

– Ismét fizikális, kiélezett, feszült hangulatú meccsre számítok – jelezte Milos Konakov, a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely mestere. – Átbeszéltük az első meccs tanulságait: okos, türelmes támadójátékra, határozott, kemény védekezésre lesz szükség a részünkről. Nem szabad hagynunk, hogy az Alba belelendüljön, rá kell kényszerítenünk a saját játékunkat, a saját stílusunkat. Szerdán a második félidőben azt játszottuk, amit kell, amit tudunk – ismét ilyen teljesítményt várok el a fiúktól! Szeretnénk továbbá higgadtan kosárlabdázni, kihasználni, hogy most ellenfelünkön nagyobb a nyomás.

– Oda kell figyelnünk a kezdésre, nem szabad, hogy az Alba olyan nagy előnyre tegyen szert, mint legutóbb - vélekedett Sövegjártó Ábel, a Falco KC Szombathely saját nevelésű fiatal játékosa. - Az Alba próbál gyors kosárlabdát játszani, meg kell akadályoznunk, hogy gyors indításokból szerezzen könnyű kosarakat - okosan kell használnunk a faultokat. Úgy vélem, hogy ismét küzdelmes, fizikálisan kimerítő csata vár ránk. Felkészültünk, jó formában vagyunk, bízom benne, hogy szombaton este Székesfehérváron begyűjtjük a második győzelmünket!

A szombaton 20 órakor kezdődő Alba-Falco mérkőzést az M4 Sport+ televízió élőben közvetíti.