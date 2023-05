Az egyik fél három megnyert meccséig tartó párharc első, szombathelyi meccsét úgy nyerte meg 12 ponttal a Falco, hogy az Alba már 18 ponttal is előrébb járt (82-70). Majd a fehérvári összecsapáson a szünetben 22 ponttal vezetett a Falco, de végül az Alba nyert egyetlen egy ponttal (81-80). Majd ismét az Aréna Savariában csaptak össze a felek. Ezúttal végig szorosan, váltott vezetéssel alakult a mérkőzés, a Falco a hajrában csikarta ki a győzelmet (84-73). Úgy, hogy Stefan Pot a második félidő elején térdsérülés miatt kidőlt a sorból, a negyedik negyed közepén pedig Boris Barac lett kiállítva második sportszerűtlen hiba miatt. És nem feledjük azt sem, hogy a szintén kulcsembernek, az NB I.-es mezőny egyik legjobb védőjátékosának számító Zachary Brownt már a DEAC elleni negyeddöntő első meccsén elveszítette a Falco. Pénteken ismét Fehérváron csapott össze a két nagy rivális, az egylabdás meccset ezúttal az Alba nyerte (72-69). Úgy tartotta végig meccsben magát a Falco, hogy Stefan Pot kihagyta az összecsapást - nem vitás, hogy komoly tartása, nagyszerű erőnléte van a szombathelyi együttesnek. Kérdés, hogy ez kitart-e még utoljára, ma este is?

-Az összes mérkőzésünk szoros volt, most is hasonló forgatókönyvre számítok - jelezte Milos Konakov, a Faloc-Vulcano Energia KC Szombathely vezetőedzője. - Újat már nem tudnak mutatni egymásnak a felek, apróságok fognak dönteni. És természetesen a koncentráció, a csapatjáték, az akarat. Nagyon számítunk a szurkolóink segítségére, együtt több erő van bennünk! Stefan Pot játéka kérdéses.

-Mind a négy meccs igazi háború volt, most is fizikális, kiélezett csata várható - vélekedett a Falco KC válogatott centere, Keller Ákos. - Megspékelve azzal, hogy mind a két fél hulla fáradt - hosszú szezon, fárasztó párharc végén járunk. Éppen ezért nem biztos, hogy a kosárlabda tudás fog dönteni - a szív, a tüdő, az akarat, a pillanatnyi forma, de akár a szerencse is dönthet. Éppen ezért nagyon jó, hogy hazai pályán vívhatjuk meg ezt a sorsdöntő csatát, mert számíthatunk a közönségünk támogatására. Azt megígérhetek, hogy mindent el fogunk követni a győzelemért, mindent bele fogunk adni, harcolni fogunk a vésőkig !

A Falco-szurkolók nagyon készülnek a ma esti meccsre, egy közleményt is kiadtak:

Kedves Falco Szurkolók!

A csapatunknak ma, az 5. meccsen minden eddiginél nagyobb bíztatásra lesz szüksége az Aréna Savariában, hiszen ebben a 40 percben fog eldőlni a bajnoki aranyérem sorsa! A Játékosaink már-már emberfeletti fizikai és szellemi teljesítményt tesznek le az asztalra a döntő mérkőzésein, ezért az USB, Brigade és minden B-közepes szurkoló nevében szeretnénk megkérni minden sárga-fekete szívű szurkolótársat, hogy most, amikor tényleg szüksége van ránk a Csapatunknak, mint a 6. ember a pályán és azon kívül is, minden ülőjeggyel és bérlettel rendelkező szurkolótársunk, akár a galéria részen, akár a mobil lelátón, a FELDOBÁSTÓL a LEFÚJÁSIG ÁLLVA bíztassa a B-középpel összhangban a Csapatot, és a legnehezebb pillanatokban is segítsük őket a lelátóról, hogy együtt érhessünk fel ismét a csúcsra! 1 meccs, 40 perc, legyél te is a győzelem részese a szurkolásoddal, legyél TE a leghangosabb fanatikus az Arénában!

MINDENKI SZOMBATHELYI!

A szombathelyi klubvezetés pedig egy protokolláris felhívással tisztázta le a ma esti menetrendet:

Kedves Szurkolóink!

Ma a döntő 5. meccsével véget ér a férfi NBI/A csoportos bajnokság 2022/23-as szezonja, tehát az idei bajnokot a vasárnapi összecsapás végkimenetelétől függetlenül az Arena Savariában avatják. A mérkőzés lefújását követően azonnal kezdődik a hivatalos éremátadási ceremónia, ezért felhívjuk a Tisztelt Szurkolók figyelmét, hogy a mérkőzés befejezésekor TILOS a játéktérre belépni!

A protokolláris rész végeztével, amint a Klub és a biztonsági személyzet erre engedélyt ad, lehetőség lesz a játékosokkal közös fotót készíteni, illetve köszönteni őket.

Megértésüket köszönjük!

Hajrá Falco!