A Gyirmót elleni győzelemmel búcsúzott el a szegedi közönségtől és az aktív futballtól a Szeged-Csanád GA csapatkapitánya, Simon Ádám (33), aki a jövőben el tudja magát képzeli a klub alkalmazásában - írja a Délmagyar. A középpályás több megszakítással ugyan, de közel hat évet szolgálta a Haladás csapatát, a szombathelyi szurkolók pedig szívesen emlékeznek vissza rá.

– A klub segített a döntés meghozatalában, mert ajánlott egy pozíciót, azaz a Szeged-Csanád GA számítana rám a jövőben is. Leülünk, megbeszéljük, hogy milyen lehetőségek vannak, és meglátjuk – nyilatkozta a Délmagyarnak a 33 éves játékos, aki arról is beszélt, mikor fogant meg a gondolat a pályafutása befejezéséről. – Amikor a tavaszi első meccsen a Győr ellen eltört a kezem, erősen elgondolkodtam a folytatásról. A sokadik sérülésem volt, az ősszel is mindig fájt valamim, az első kilenc mérkőzésen játszottam, aztán folyamatosan előjött valami bajom. Az alapozást sem tudtam teljesen végigcsinálni, mégis számítottak rám, majd rögtön jött a kéztörés. Hiába kezdtem el a munkát, nem tudtam két egyforma hetet végigedzeni. Megnyugvás volt kimondani, de könnyűnek nem mondanám a döntés meghozatalát. A karrieremre, a három válogatottságra, az NB I.-es bajnoki címre, az U20-as világbajnoki bronzéremre büszke vagyok, és olyan sok mindent már nem várhattam a karrieremtől. Talán egy feljutás az első osztályba a Szegeddel, na, az még jó lett volna... A fejem és a szívem még vinne tovább, de már nem érzem azt testileg, hogy jól esne.

Simon Ádám 2014-ben és 2015-ben két felkészülési meccsen és egy Eb-selejtezőn lépett pályára a magyar válogatottban az NB I-ben a Haladás, a Videoton, a Gyirmót és a Paks együtteseinél játszott, de megfordult az ETO FC Győrben is. Légiósként Olaszországban szerzett tapasztalatokat a Barinál és a Palermónál.