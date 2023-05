A kecskemétiek az utolsó fordulóban bebiztosították megérdemelt második helyüket. A lila-fehérek 1-0-ra nyertek a Kisvárda ellen, ezzel az újonccsapat fennállása legjobb eredményét érte el – ezüstérmes lett. A ZTE 1-1-re végzett a Puskás Akadémiával, érdekesség, hogy mindkét együttes kapuját korábbi szombathelyi hálóőr védte. A zalaiakét Gyurján Márton, a vendégekét pedig Simon Barnabás. Szombat este három mérkőzés is egyidőben kezdődött. A Debrecen és a Puskás Akadémia a bronzéremért, míg a Mol Fehérvár és a Budapest Honvéd a kiesés elkerüléséért harcolt. A Debrecen viszonylag simán, 2-0-ra verte az Újpest, így a másik pályán a Puskás Akadémiának már nem volt esélye a harmadik helyre. A felcsútiak azonban 2-1-re nyertek, így a Budapest Honvéd búcsúzott az NB I.-től. Más kérdés, hogy Vad II. indiszponáltan bíráskodott. Az első félidőben a felcsúti Corbu gólját érvénytelenítette – tévesen. Majd a 82. percben 0-0-ás állásnál a hazaiak védője, Szolnoki kezezett a tizenhatoson belül, de elmaradt az egyértelmű tizenegyes. Pedig mindkét esetet megnézte a VAR is... A Mol Fehérvár gyenge játékkal ugyan csak 0-0-r-a végzett a már korábban kiesett Vasas vendégeként, de így is bentmaradt az első osztályban. A bajnok FTC nagyon leeresztett, utolsó három meccsét elveszítette, a zárókörben Mezőkövesden kapott ki Csercseszov csapata.

Kecskemét–Kisvárda 1-0 (0-0). Gólszerző: Katona B. (67.). ZTE–Paks 1-1 (1-1). Gólszerzők: Meshack (13.), illetve Bőle (2.). Kiállítva: Kovács B. (ZTE, 69.). Puskás Akadémia–Budapest Honvéd 2-1 (0-0). Gólszerzők: Slagveer (87.), Favorov (94.), illetve Zsótér (89.). Kiállítva: Domingues (Budapest Honvéd, 92.). Vasas–Mol Fehérvár 0-0, Debreceni VSC–Újpest 2-0 (1-0). Gólszerzők: Lagator (27.), Manrique (54.). Mezőkövesd–Ferencvárosi TC 1-0 (1-0). Gólszerző: Drazic (46. – 11-esből).

A Bajnokok Ligájában az FTC, a Konferencia-ligában a Magyar Kupa-győztes ZTE, valamint a második Kecskemét és a harmadik Debrecen indulhat.