Szombathelyi Egyetemi SE-SZOVA–PTE-PEAC 73-88 (15-26, 24-21, 27-20, 7-21). Szombathely, Dr. Gál László Egyetemi Sportcsarnok, NB II.-es férfi kosárlabda-mérkőzés, vezette: Csák M. K., Németh S.

SZoESE-SZOVA: Kiss M. 21/15, Perák 15, Vicze 21/15, Frisnyák 2, Gundinger 2. Csere: Németh M. 9/9, Matucza –, Gyánó 3/3, Novák –, Várkony –, Tájmel –, Németh B. –. Edző: Kéri Péter.

Ismét tartalékosan állt ki a szombathelyi csapata, ám így is vállalható mérkőzést játszva tisztességesen helytállt a listavezető pécsi gárda ellen.

Radobasket–Celldömölki VSE Vulkán Fürdő 68-80 (15-19, 10-17, 22-16, 21-28) Celldömölk, NB II.-es férfi kosárlabda-mérkőzés, vezette: Magyari V., Novák B.

CVSE: Nagy 9, Tömböly 16/12, Szabó 18, Orbán 9, Sömenek 17/3. Csere: Rozmán 6, Kovács Balázs 5/3, Juranits –, Ruppert –, Bakonyi –, Csói –, Kovács Bálint –. Edző: Grebenár Péter.

Akár be is biztosíthatta volna második helyezét a CVSE győzelmével, ehhez azonban buknia kellett volna riválisának, a Kanizsának Mosonmagyaróváron. Grebenár Péterék komplett kerettel utaztak a szívós, kemény budaörsiekhez, akikkel szemben ezúttal 1-2 gyengébb vasi dobóteljesítmény is belefért a játékba. Kovács Balázs döntő szituációkban szerzett fontos pontokat, így végső soron teljesen megérdemelten nyert a Celldömölk a Radobasket vendégeként. A CVSE második helye azonban matematikailag még nincs bebiztosítva, mivel a Kanizsa legyőzte idegenben a MOGAAC-ot 71-80-ra.