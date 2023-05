Kovács Ádám 13 éves korában ismerkedett meg a teqball sportággal. Kezdetben szombathelyi amatőr versenyeken indult, majd egyre rangosabb tornákon is próbára tette a tudását. Néhány figyelemre méltó győzelem után kapcsolatba került a zalaegerszegi Megismerteq Zalai Teqball SE vezetőivel, játékosaival - és mivel Szombathelyen, Vas vármegyében nincs egyetlen klubnál sem teqball szakosztály, így az egerszegi alakulathoz igazolt. Az országos teqball-bajnokság három fordulóból áll, az első versenynek a Debrecenadott otthont. Az erőpróbán Magyarország szinte minden elit játékosa részt vett, válogatott teqballosok, nemzetközi porondon is jegyzett játékosok alkották a mezőnyt - köztük pedig ott volt a 18 éves szombathelyi fiatalember.

-Alapos felkészülés után, roppant izgatottan utaztam el Debrecenbe edzőpartnerem, Biácsy Ferenc társaságában - elevenítette fel az eseményeket Kovács Ádám. - A Jégcsarnok adott otthont az országos bajnokság első fordulójának, hat asztalon zajlott a küzdelem, közel 40 fő alkotta a mezőnyt, kiváló volt a hangulat, profi a szervezés. Életemben most először játszottam teremben - ezért a verseny napján korán kimentünk a csarnokba, bemelegíteni, ismerkedni a körülményekkel.

Két mérkőzést játszottam. Először szoros csatát buktam egy sárréti rivális ellen, 12-9-re és 12-8-ra kaptam ki - közel volt a bravúr, de nem jött össze. Majd következett egy budapesti ellenfél, aki az ország egyik legjobb teqball klubjában, az Infinity Teqball Sportegyesületben edződik. Itt már komoly volt a különbség, 12-5-re és 12-6-ra kaptam ki - de apró részsikereknek, néhány jó megoldásnak azért itt is örülhettem. A tisztes helytállás reményében neveztem az ob-ra, e téren nincs is bennem hiányérzetem.

-Továbbá figyeltem, igyekeztem tanulni a legjobbaktól, és tapasztalatszerzésnek is kiváló volt a debreceni erőpróba - folytatta Kovács Ádám. - Nagy szerencsém volt, hiszen megismerkedtem több válogatott játékossal, valamint a regnáló, négyszeres világbajnok Blázsovics Ádámmal. Ádám, látva az elhivatottságomat, biztosított arról, hogy a jövőben bármikor fordulhatok hozzá kérdéssel, segíteni fog - élni is fogok a lehetőséggel! Elsősorban azt tapasztaltam az ob-n, hogy a profik roppant képzettek, széles a taktikai repertoárjuk, villámgyorsan gondolkodnak, és húzzák elő a tarsolyból a megfelelő megoldást, továbbá fizikailag is a topon vannak. Ennek megfelelően alakítottam át a mindennapjaimat: heti négyszer-ötször edzek labdával, minden edzés háromórás. A Haladás VSE biztosít számomra edzéslehetőséget. Továbbá a jövőben az Illés Akadémia edzője, Elek Zsolt is foglalkozni fog velem - mind az erőnléti edzésben, mind a táplálkozásom átalakításában a segítségemre lesz. És óriási öröm számomra, hogy a teljesítményem felkeltette egy támogató érdeklődését, akinek a segítségével jó esélyem lesz rá, hogy hamarosan teremben is teqballozhatok.

-Az országos bajnokság következő fordulója Veszprémben lesz június 10-11-én. Természetesen ott leszek! Érzem a fejlődést, dolgozok becsülettel. Veszprémben már azon leszek, hogy egy bravúrgyőzelemmel is felhívjam magamra a figyelmet! - zárta szavait Kovács Ádám. Aki azt sem titkolta, hogy néhány éven belül az ország legjobb teqballosai közé szeretne emelkedni.