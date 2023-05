A Haladás közel van ahhoz, hogy tökéletes szezon fusson. A zöld-fehér gárda ugyanis a bajnokságnak és a kupának is címvédőként vágott neki – a Magyar Kupában már begyűjtötte az aranyérmet. A bajnokságban megnyerte az alapszakaszt, első helyen zárta a felsőházi rájátszást – így pályaelőnyből kezdheti a bajnoki döntőt.

A négyszeres bajnok Berettyó és a kétszeres aranyérmes Haladás nagy riválisai egymásnak. A Berettyóújfalu utoljára 2019-ben nyert bajnokságot – éppen a Haladást gyűrte le. A legutóbbi két kiírásban a szombathelyi gárda diadalmaskodott, mindkétszer a Berettyó volt a rivális a fináléban. Az idei szezonban egy finálét már vívtak a felek: a debreceni kupadöntőben 1-0-ra nyert a Haladás. A bajnoki alapszakaszban idegenben 6-3-ra kikapott legfőbb riválisától a HVSE, hazai pályán 6-2-re elgázolta. A felsőházi rájátszás mindkét meccsét a szombathelyi gárda nyerte: idegenben 3-2-re, hazai pályán 7-0-ra diadalmaskodott. Nem vitás, a Haladás fut neki esélyesként a bajnoki döntőnek.

– Néhány napja már a csapattal edzek, teljes értékű munkát végzek, de még óvatos vagyok – árulta el a HVSE bokasérülésből felépült csapatkapitánya, Dróth Zoltán. – Lassan utolérem magam. A döntő első összecsapásán a keretben már ott leszek, de a megszokottnál vélhetően még kevesebb játékpercet fogok kapni. Egyébként, mint azt a kupadöntő is mutatja, közel van egymáshoz a két csapat – ebből kiindulva kiélezett, feszült párharcra számítok. Előnyből indulunk, hiszen hazai pályán kezdhetjük a döntőt, saját szurkolónk előtt – a hazai pályánkat meg kell védenünk! Mind a két csapat komoly rutinnal rendelkezik, hiszen mindkét gárda évek óta ott van a különböző döntőkben, tudja kezelni a tét okozta nyomást. Mi szerintem jobb formában vagyunk, és talán hosszabb a padunk, több a bevethető játékosunk – ami egy ilyen feszített tempónál sokat számít. Továbbá messze mi lőttük a legtöbb gólt a mezőnyben. Mert több olyan játékosunk van, aki veszélyes kapu előtt – nem egy-két emberen múlik az eredményesség. Ha hozzuk a hazai meccseinket, akkor nem lesz gond. De képesnek érzem arra is a csapatunkat, hogy idegenben is legyőzze a Berettyót. Motiváltak vagyunk, felkészültünk a döntőre, szeretnénk megvédeni a bajnoki címünket!

Az egyik fél harmadik megnyert meccsig tartó bajnoki döntő menetrendje, 1. mérkőzés, május 25., csütörtök, 19.00: HVSE–Berettyóújfalu. 2. mérkőzés, május 29., hétfő, 20.00: Berettyóújfalu–HVSE. 3. mérkőzés, június 1., csütörtök, 20.00: HVSE–Berettyóújfalu. 4. mérkőzés (ha szükséges), június 6., kedd, 19.00: Berettyóújfalu–HVSE. 5. mérkőzés (ha szükséges), június 10., szombat, 14.30: HVSE–Berettyóújfalu.