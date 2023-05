Az első félidő parádés sikeredett - 15 ponttal vezet a Falco!

Pot a kezdőben kezdte a meccset. A csatát pedig az Alba kezdte jobban, néhány ponttal rendre előrébb járt - de a Falco rendre egyenlített (3. perc: 6-6). Őrült tempót diktáltak a felek, őrült hangulatban. Perl betöréséből vette át a vezetést először a Falco (5. perc: 12-11). Majd Perl kétszer is elvette a labdát Vojvodától! Cowels belőtte magát távolról - de minden hazai pontra érkezett válasz. Perlt nem tudták megállítani a fehérváriak - egyelőre ő jelentette a különbséget. Bő két perccel az első negyed vége előtt időt is kért az Alba (21-16). De begyújtotta a rakétákat a Falco, parádésan játszott, állva hagyta az Albát, végül 12 ponttal nyerte meg az első negyedet (30-18) - tombolt a csarnok!

Kellett az Albának néhány ajándék büntető - élt is a lehetőséggel a vendég. Így Vojvoda is feliratkozhatott a táblára. De most jobban védekezett a vendég, próbált zárkózni. Négy percre volt szüksége a Falcónak, hogy gyűrűbe találjon - de Tiby triplája nagyot szólt (33-22)! Az Alba büntetőkkel araszolt. Időt kellett kérni hazai oldalon (33-26). Visszatérve a pályára felpörgött a Falco támadójátéka, jöttek a triplák is (17. perc: 44-32)! Azonban az Alba szívósan, keményen küzdött, próbálta látótávolságban tartani az ellenfelét - mérsékelt sikerrel. Az ifjú Sövegjártó roppant hasznosan játszott hazai oldalon - kellett is, mert Tiby és Kovács korán begyűjtötte a harmadik faultját. Tíz pont fölé építgette előnyét a Falco - Cowels is parádézott! Mintha megroppant volna az Alba. Végül 15 pontos stabil vezetése birtokában vonulhatott nagyszünetre a roppant motivált házigazda (20. perc: 51-36).

Füttyszóval kezdődött

A bemutatásnál az Alba játékosai őrült füttyszó közepette, komoly ellenszenvtől övezve léptek pályára. A Falco a megszokott show műsorral lett bemutatva - parádés lézerfénnyel, füst és hangorkánnal. A legnagyobb tapsot talán Pot kapta - a csarnok egy emberként szorított azért, hogy pályára léphessen. A Himnuszt ezúttal is Danics Dóra énekelte el. A lelátón feltűnk Benke Szilárd is - megünnepelte a korábbi Falco-kedvencet a közönség. De a lelátón helyet foglalt Dr. Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár, Kovács Katalin háromszoros olimpiai bajnok magyar kajakozó, és Báder Márton a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének frissen megválasztott elnöke.

Negyed óra a meccsig

Még bő negyedóra van a meccsig, de már zsúfolásig megtelt a csarnok, parádés a hangulat. És munkába állt a Falco "magyar hangja", Kollerics Barnabás is, aki természetesen még feljebb tudta tornázni a hangorkánt. Fehérvárról is érkeztek szépen, az Alba-drukkerek megtöltötték a számukra kijelölt szektort.