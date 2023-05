A Budapesten rendezett súlyemelő Főiskolás Országos Bajnokságon Pólya Márton képviselte a Haladás VSE színeit 89 kilogrammban. A szombathelyi tehetség 100 kg-t szakítva, és 126 kg-t lökve, összesen 226 kg-t megmozgatva a rendkívül előkelő második helyen végzett.

- Marci tisztességesen helytállt - szögezte le Márkus Erzsébet, a Haladás VSE súlyemelő szakosztályának vezetője. - Ez az eredmény mindenképpen előrelépés számára, hiszen a korábbi években csak bronzérmet sikerült begyűjtenie. Joggal örült a helyezésének és az ezüstérmen felbuzdulva jövőre már az aranyat tűzte ki célul. Ugyan szeretett volna többet is emelni egy-egy fogással, de most ennyit sikerült, ami nagyon szép teljesítmény, extra motivációval töltötte el versenyzőnket a jövőre nézve.

Az oroszlányi súlyemelő Iskolás Országos Bajnokságon 10 HVSE-versenyző lépett dobogóra, akik egytől egyig mind értékes helyezéssel zárt. Márkus Erzsébet és Ligeti Ferenc tanítványai szenzációs teljesítményt nyújtva 8 aranyat és 2 ezüstérmet szereztek.

- Egyedül Hegedüs Milán maradt itthon sérülés miatt, aki úgy hiszem szintén begyűjthetett volna egy aranyérmet - számolt be Márkus Erzsébet szakosztályvezető. - 10 érmet elhozni 8 bajnoki címmel azt gondolom, mindenképpen megsüvegelendő eredmény, jár a gratuláció mindenkinek. Darabos Sára junior korcsoportban például az abszolút első helyet is elhozta. Kivétel nélkül mindenkinek sikerült új egyéni csúcsot elérnie. Készültek becsülettel a gyerekek, nagyon motiváltak voltak, dicséret illeti valamennyiüket.

Eredmények. Női. Serdülő. 49 kg: 1. Hegedüs Mia (25-43, Neumann, testnev.: Vicza Kristóf). 71 kg: 2. Tóth Mira (30-40, Neumann, Vicza Kristóf). 76 kg: 1. Bakos Nóra Evelin (25-26, Paragvári, Tompa Dávid). Ifjúsági. 40 kg: 1. Tóth Léna (24-33, Bolyai, Bolfert Erika). 71 kg: 1. Darabos Jázmin (56-70, Oladi Technikum, Börzsönyi Judit). Junior. 59 kg: 1. Darabos Sára (60-78, Nagy Lajos Gimn., Domonkos Róbert). 71 kg: 1. Molnár Kinga (58-86, Oladi Techn., Hollóné Hoffmann Anita). Férfi. Serdülő. 61 kg: 2. Rózsavölgyi Benedek (38-47, Szt. Benedek, Kelemen Kornél). 96 kg: 1. Horváth-Takács Roland (36-53, Nyitra, Kósa Ottó). Junior. 96 kg: 1. Pávolics István (85-125, Élelmiszeripari, Pusztai Tamás).