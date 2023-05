Orosházán rendezték az év második U20-as szabadfogású válogatóversenyét, amelyen Fábián Bálint a 125 kilogrammosok mezőnyében mindhárom meccsét megnyerve aranyérmet szerzett.

- Magabiztosan verte minden ellenfelét - mondta Veréb István, a Haladás VSE birkózó szakosztályának vezetője. - Akitől a múltkoriban vezető állásból kikapott sérülés miatt, most őt is kétvállra fektette, igaz, ezúttal is ugyanaz történt, csak épp fordítva, azaz most az ellenfele sérült le, emiatt vissza kellett léptetni. Többi mérkőzését simán hozta. Bálint múlt héten Romániában válogatott edzőtáborban vett részt, elmondása szerint alaposan kifárasztották. Azt gondolom jól hangolódott az országos bajnokságra.

Szintén Orosháza adott otthont egy meghívásos jellegű szabadfogású országos diákversenynek, ahol 54 kilogrammban Kóbor Patrik bronzérmes pozícióban zárt, 58 kilogrammban Nyári Tamás aranyérmet szerzett, míg 63 kilogrammban Horváth Bence a dobogó második fokára állhatott fel.

- A diákoknak rengeteg versenytapasztalatra lenne szükségük, éppen ezért, ahova tudunk, oda elmegyünk - folytatta Veréb István. - Szerencsésen jött ki, hogy egyazon napon és ugyanazon a helyszínen két versenyen is részt tudtunk venni, kellett növendékeinknek a sikerélmény. Ügyesek voltak a gyerekek, leszámítva azt, hogy most úgy néz ki, az lesz a divat, hogy vezetésből kapunk ki. Ugyanis egyik gyerekünk sajnos egy 6-0-ás előnyt herdált el, ami csak azért esik rosszul, mert ez mindig fejben dől el. Összességében elégedett vagyok mindenkivel, mert azért mentünk, hogy tapasztalatot szerezzünk, hogy minél több mérkőzésen vegyünk részt, ugyanis, ha egy évben a diákok versenymérkőzéseinek száma eléri a 30-t, az már nagyon jó.