Kérdéses volt a tiranai utánpótlás Európa-bajnokság szabadfogású kadet kategóriájának 110 kg-os súlycsoportjának magyar indulója, így kiírtak egy két győzelemig tartó párharcot, amelyen a Haladás VSE birkózó szakosztályának tehetsége, Fábián Bálint mérte össze tudását sokadjára a Kispesti Nehézatlétikai Sportiskola növendékével, Kovács Dominikkel. Mivel az egymás elleni korábbi mérkőzések eredménye 4-1 volt Fábián Bálint javára, így egyértelműen a szombathelyi birkózó volt a párharc esélyese. Fábián nemis hibázott, nagyon meggyőző teljesítménnyel gyűrte le ellenfelét, a párharcot 6-1-re megnyerte és így ő utazhat a június 12-18. között Albániában rendezendő Európa-bajnokságra.

– Hagyomány már a Haladás VSE birkózó szakosztályánál, hogy minden évben van legalább egy versenyzőnk utánpótlás- vagy felnőtt világversenyen, legyen az Eb, vagy vb. – nyilatkozta Veréb István, a HVSE birkózó szakosztályának vezetője. – A Kováccsal szembeni egyetlen vereségét Bálint úgy szenvedte el korábban, hogy már 6-0-ra vezetett, majd innen fordítva 6-8-ra kikapott fővárosi riválisával szemben. Az ESMTK-nál rendezett végső összecsapásokra nagyon felkészültünk taktikailag és technikailag is és minden eddigi versenyével összevetve talán most birkózott Bálint a legjobban. Nagyon összeszedett volt, hozta, amit megbeszéltünk és 6-0-ra verte Kovácsot az első meccsen. Nagyobb arányban is legyőzhette volna KNSI-s ellenfelét, de igyekeztem tudatosítani benne, hogy a biztos siker a cél kockáztatás nélkül. A fölényes diadal után Kovácsot visszaléptették, föladta a versenyt. Az Eb-s esélyeket majd inkább a sorsolás után latolgatnám, de hallani olyat, hogy az oroszok, a fehéroroszok és az ukránok is visszatérnek. Bálint 13 éve birkózik nálunk, ez lesz az első világversenye.