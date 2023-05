Kétségtelen, hogy a mezőny két legjobb csapata csap össze a fináléban. A címvédő Falco stabil teljesítménnyel végzett az alapszakasz élén, és megnyerte a Magyar Kupát. Az Alba a februári edzőváltás után táltosodott meg – Matthias Zollnert az addigi másodedző, Alejandro Jiménez váltotta. A következő hét bajnokiját zsinórban megnyerte, az alapszakaszt a harmadik helyen zárta. A negyeddöntő és az elődöntő egyik gárdának sem okozott gondot: a Falco a Debrecent, majd a ZTE-t, míg az Alba a Kecskemétet és a Körmendet búcsúztatta sima 3-0-val. Az alapszakaszban egyébként a Falco hazai pályán biztosan verte fehérvári riválisát (90-77), idegenben azonban kikapott az Albától (91-97) – az alapszakasz zárásaként. A Magyar Kupában is összecsaptak a felek, a szombathelyi meccs nagy küzdelmet hozott, és 79-75-ös Falco-győzelemmel zárult – április 5.-én, tehát van a két csapatnak egészen friss emléke is egymásról. Ezeken a meccseken azonban még játszhatott Zach Brown, a Falco azonban azóta sérülés miatt elvesztette kulcsjátékosát, a mezőny talán legjobb védőjét. Így az Alba kerete, rotációja tűnik bővebbnek.

Egyébként két patinás csapat csap össze. Az ötszörös bajnok Alba legutóbb 2017-ben járt a döntőben, akkor éppen a Falcót gyűrte le. A négyszeres bajnok szombathelyi alakulat az utóbbi öt döntőben pályára lépett, a legutóbbi három finálét pedig meg is nyerte. Óriási csatára, nagy meccsekre, és egy vélhetően hosszú párharcra van kilátás. A tavalyi szezont az Alba bronzéremmel zárta.

– Biztos, hogy fizikális mérkőzés vár ránk, harcos, kiélezett csata – mondta Milos Konakov, a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely vezetőedzője. – Nagy akarattal kell belevetnünk magunkat a meccsbe – ugyanakkor higgadtnak is kell maradnunk. Ugyanis csak akkor nyerhetünk, ha elől és hátul is szervezetten, csapatként tesszük a dolgunkat. Ismeri egymást a két együttes, mind a két gárda jó formában van, jó erőt képvisel – apróságok fognak dönteni. Felkészültünk a döntőre, motiváltak vagyunk – és számítunk a közönségünkre is!

– Örülünk, hogy döntőbe jutottunk, élveznünk kell a meccseket – fogalmazott Boris Barac, a Falco KC légiósa. – Természetesen van rajtunk némi nyomás, hiszen címvédőként jutottunk a fináléba, és hazai pályán kezdjük a párharcot – mi nem hibázhatunk, míg ellenfelünk felszabadultabban léphet pályára. Ezt a nyomást pozitív energiává kell alakítani – bizonyítottuk már, hogy képesek vagyunk erre! Jó védekezésre lesz szükség a részünkről, türelmes támadójátékra. Meg kell becsülnünk a labdát, jól használni a faultokat. Arra törekszünk, hogy a saját játékunkat játsszuk!