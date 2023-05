Milos Konakov még 2017 nyarán érkezett Szombathelyre, és lett Srecko Sekulovic segítője. A csapat szépen teljesített a FIBA Európa Kupában, a bajnokságot és a Magyar Kupát pedig ezüstéremmel zár. Sekulovic mester távozott, a remek munkát végző másodedző szolgálataira viszont továbbra is igényt tartott a sárga-fekete klub: Milos Konakon Gasper Okorn vezetőedző segítőjeként szolgálta tovább a Falcót.

A páros sikeresen dolgozott, a Falco állandó szereplője lett a Bajnokok Ligájának, összejött két bajnoki cím, és a történelmi, első Magyar Kupa-győzelem. Gasper Okorn három szezon után, családi okok miatt távozott. Milos Konakov viszont maradt, és megörökölte a vezetőedzői posztot - amire nagyon is rászolgált. És bizonyította, hogy érdemes a bizalomra. A tavalyi szezonban a Falco begyűjtötte történelme negyedik bajnoki címét.

Idén, néhány hete ismét Magyar Kupát nyert, az alapszakaszt pedig az élen zárta - és rohamléptekben halad a bajnoki címvédés felé. Milos Konakov szerződését újabb két szezonra hosszabbította meg a Falco. A magyar állampolgársággal is rendelkező szerb tréner már hat éve tartozik a Falco-családhoz - ez a fajta állandóság azért roppant ritka a mai modern kosárlabda világában.

- Mindkét fél elégedetten ült tárgyalóasztalhoz, így gyorsan megegyeztük a közös folytatásról. Mi is akartuk, hogy Milos maradjon, ő is szerette volna folytatni a munkát Szombathelyen, így tényleg csak a részleteken kellett finomítanunk - árulta el Gráczer György, a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely ügyvezetője.

-Könnyen sikerült megegyeznünk, a csapatnál és Szombathelyen is jól érzem magam. Ez a hosszabbítás azt mutatja, hogy egy irányba haladunk a klubbal. Hat éve vagyok a Falco-család tagja, és a sikerek után is mondhatom, hogy a klub és én is éhesek vagyunk még a további trófeákra! Együtt nagy dolgokért küzdhetünk a jövőben is! - fogalmazta meg gondolatait a Falco KC sikeredzője, Milos Konakov.