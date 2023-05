Hosszabb kihagyás után folytatódik a kosárbajnokság rájátszása, az egyik fél három megnyert meccséig tartó elődöntővel – a Falco legutóbb április 18-án lépett pályára. Az alapszakaszgyőztes Falco a negyeddöntőben a Debrecent búcsúztatta sima 3-0-val, míg az alapszakaszt a 4. helyen záró ZTE négy meccsre kényszerült a Sopron ellen, végül 4-1-re múlt felül. Az alapszakaszban egyébként a Falco Szombathelyen (94-80) és Zalaegerszegen (71-86) is legyőzte szomszédvéri riválisát – és most is esélyesként lép pályára. Igaz, sérülés miatt a bajnokság hajrájára Brown személyében egyik kulcsemberét vesztette el. Továbbá az elmúlt években gyengébben szereplő ZTE az idén viszont kifejezetten jó szezont fut, remekül választott légiósokat, ismét élcsapattá vált, mindenkire veszélyes.

– Becsülettel felkészültünk a mérkőzésre – jelezte Milos Konakov, a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely mestere. – Sajnos Brown játékára már nem számíthatunk a bajnoki hajrában, az ő hiányát csapatként, szervezett játékkal tudjuk csak pótolni – igyekszünk majd megoldani ezt a feladatot. A ZTE veszélyes rivális, gyűjtött már be komoly skalpokat, figyelemre méltó bravúrgyőzelmeket – nagyon észnél kell lennünk. Agresszív, hajtós, harcos, roppant motivált alakulat, amely csapatként teszik a dolgát. Éppen ezért nagy szükségünk lesz szurkolóink támogatására – együtt könnyebb lesz kiharcolni a győzelmet! Mert természetesen szeretnénk győzelemmel kezdeni az elsődöntőt, hogy a folytatásban némileg nyugodtabban léphessünk pályára.

– Nem is igen emlékszem ilyen hosszú szünetre az elmúlt hónapokból – fogalmazott Matthew Tiby, a Falco KC kiváló szezont futó amerikai légiósa. – Jól jött a szusszanás, mind fizikálisan, mind mentálisan rendbe tettük magunkat. Én kiváló állapotban érzem magam, de ahogyan látom, a csapattársaim is frissen, motiváltan várják az elődöntőt. A ZTE jó csapat, de mi is rendben vagyunk. Hazai pályán, saját közönségünk előtt csakis a győzelem az elfogadható eredmény a részünkről. Bizakodva várom a vélhetően jó hangulatú, kiélezett szomszédvári csatát!