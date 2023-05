A csarnokban tapintható a feszülteség - és a várakozás. Ennek megfelelően mindkét csapat komoly nyomás alatt játszik majd. Ami egy bajnoki döntő ötödik felvonásán nem is meglepő. A játékosok arcán mindez tükröződik is. A hazai szurkolók nagy örömére az előző meccset térdsérülés miatt kihagyó Stefan Pot is kiérkezett bemelegíteni a társaival - a szerb irányító lábán komoly kötés volt, de a mozgásán nem látszódik semmi különös...