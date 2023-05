Napra pontosan 27 évvel ezelőtt, 1996 május 2-án szerezte meg Körmend élvonalbeli férfi kosárcsapata történetének második bajnoki címét. Az akkori aranyérmes MTE legendás kerete a következőképpen nézett ki: Érsek István, Zsebe Ferenc (csk.), Csaplár-Nagy Ervin, Czigler László, Charles Edmonson, Fodor Gergely, Mogyorósy Szilárd, Szájer József, Hencsey Tamás, Gráczer Zsolt. A szakmai munkáért pedig Patonay Imre és Fodor Péter felelt. A felejthetetlen emlékek sorát tovább gazdagíthatja a jelenkori együttes, amely óriási bravúrt hajtott végre szolnoki győzelmével, és ezzel együtt a négybe kerüléssel. A hadjárat szerda este Székesfehérváron folytatódhat az ellen az Alba ellen, amely Zollner edző távozása és Zubillaga kinevezése óta visszatért a győztes útra. A Rába-parti gárda azon kevés csapatok közé tartozik, amely az alapszakaszban otthon (86-83), és idegenben is (73-82) verte a Fehérvárt.

– Az elmúlt másfél hét annak jegyében telt, hogy minél jobb passzba kerüljünk, hiszen, ha már idáig eljutottunk, nem szeretnénk megállni – tekintett a párharc elé Kocsis Tamás, az Egis Körmend vezetőedzője. – Nem gondolom, hogy azért, mert mi két meccsel többet játszottunk az Olaj ellen, mint az Alba a KTE ellen, fáradtabbak lennénk. Ilyesmivel nem érünk rá foglalkozni, az U20-as döntő miatt volt időnk regenerálódni, pihenni. Ilyenkor természetesen nem azok a kemény edzések vannak, mint évközben, sokkal inkább a taktika az, ami előtérbe kerül, noh és persze a koncentráció, hiszen meggyőződésem, hogy az Alba ellen is az lesz döntő, mennyire tudunk a saját játékunkra fókuszálni. Mindemellett törekednünk kell arra, hogy védekezésben a Fehérvár játékából megpróbáljuk kivenni mindazt, amiben ők nagyon jók. Ez egy ugyanolyan kemény párharc lesz, mint a Szolnok elleni. Bízom benne, hogy a csapatból egytől egyig mindenki átérzi azt, hogy döntőbe juthatunk. Remélem, az Olaj elleni elképesztő csatánk ad annyi muníciót a srácoknak, hogy még vérmesebb reményeink lehessenek a folytatást illetően is. Ami a Fehérvárt illeti, szerintem Zubillagával sokkal szabadabb kosárlabdát játszanak, mint anno Zollnerrel, ez látszik is a teljesítményükön.

Sokkal jobban élnek egyéni képességeik adta lehetőségeikkel. Egyébként merem állítani, hogy egyéni képességek terén az Alba a bajnokság legerősebb csapata, mert elképesztő fizikumú játékosokkal rendelkezik minden poszton. Válogatott magyarjaik mellett Quincy Ford az egyik legjobb 4-es a bajnokságban, úgyhogy nagyon észnél kell lennünk. Nagyon jól látta meg azt a spanyol mester, hogy ha nem feltétlenül ragaszkodik egy általa meghatározott szisztémához, hanem egy kicsit szabadabb kezet ad a játékosoknak, akkor ők egyéni képességeikből fakadóan nagyon könnyen meg tudják oldani a feladataikat. Talán ennek is köszönhető, hogy az elmúlt időszakban alig találtak legyőzőre. De talán most emberükre akadnak – zárta szavait Kocsis Tamás vezetőedző.