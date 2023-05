Eddig parádés, végletekig kiélezett párharcot vív a címvédő Haladás és a trónkövetelő Berettyóújfalu. Az első, szombathelyi meccset hosszabbítás után nyerte meg 5-4-re a HVSE. Majd hétfőn este Berettóújfaluban a rendes játékidő 2-2-es eredménnyel ért véget, a hosszabbítás sem hozott döntést, a ráadásban sem változott az állás, végül büntetőkkel diadalmaskodott 9-8-ra a zöld-fehér gárda! Így az egyik fél harmadik megnyert meccséig tartó párharc állása 2-0 a Haladás javára. Ha ismét, harmadszor is nyer vasi alakulat, akkor lezárja a döntőt, 2021 és 2022 után harmadik bajnoki címét gyűjtheti be.

Hajmási Milán, a HVSE saját nevelésű válogatott játékosa a klubtörténelem minden jelentős sikeréből kivette a részét – most újabb trófeát készül begyűjteni.

– Erős csapat az ellenfelünk, sokat fejlődött a szezon során, komoly erőpróba elé állít minket – fogalmazott Hajmási Milán. – Ráadásul taktikailag is felkészült. Jól védekezik, sokat játszik vészkapussal, igyekszik birtokolni a labdát, lassítani a játékunkat, tördelni a ritmusunkat. És mivel zömében technikás, labdabiztos játékosok alkotják a keretét, nem igen hibázik. Kellemetlen ez a stílus, nehéz ellene játszani. De a döntő előző két meccsét azért csak megnyertük. Hazai pályán folytatjuk a döntőt – amit szeretnénk lezárni. Felszabadultan léphetünk pályára, saját szurkolóink előtt, nagyszerű hangulatban – a nyomás most a Berttyón van, hiszen nem hibázhat. Összességében jól futballoztunk az előző két meccsen, de a helyzetkihasználásunk nem volt az igazi. Szerencsére Dróth Zoli bokája egyre jobb állapotban van, csütörtökön este már az eddigieknél sokkal több időt tölthet a pályán – ami a reményeim szerint gólokban, gólpasszokban is meg fog mutatkozni. Mindent el fogunk követni azért, hogy lezárjuk a párharcot, megnyerjük a bajnokságot.

– Hétfőn este sokáig elhúzódott a meccs, kedden reggel 6 órakor értünk haza Szombathelyre, szerdán már edzettünk, sok időnk tehát volt regenerálódni, de felkészültünk a szezon legfontosabb meccsére! – szögezte le Calvo Rodriguez Juan Ramon, a HVSE futsalcsapatának spanyol mestere. – Mind a két csapat nagyon fáradt már, sűrű a menetrend, hosszú volt a szezon – éppen ezért le akarjuk zárni a bajnokságot, a bajnoki döntőt. Biztos vagyok benne, hogy a párharc harmadik meccse is hasonlóan alakul, mint az előző kettő: vagyis hajtós, fizikális, valamint feszült, kiélezett mérkőzésre számítok. És arra, hogy a Berettyóújfalu nem fog változtatni a kellemetlen taktikáján: igyekszik majd lassítani a játékot, birtokolni a labdát, sokat fogja erőltetni az öt a négy elleni játékot. Ha mindent kiadunk magunkból, ha továbbra is csapatként, szervezetten futballozunk, akkor nem lehet baj. Felkészültünk a szezon legfontosabb meccsére – de számítunk a szurkolóink támogatására is!