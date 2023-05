HVSE: Alasztics – Kovács M., Luiggi, Henrique, Vatamaniuc-Bartha. Csere: Gyimesi (kapus), Szalmás, Knizs, Nagy K., Hajmási, Sipos, Fehér, Vas, Rutai. Edző: Calvo Rodriguez Juan Ramon.

Berettyóújfalu: Sándor – Iszák, Rábl, Szabó P., Matheus. Csere: Mezei (kapus), Korcsmáros, Erdei, Nagy I., Gál, Tifán, Nagy D., Takács, Rafael. Edző: Trencsényi János.

Gólszerző: Rutai (29.).

A Haladás nekiesett ellenfelének, a Berettyó védekezésre kényszerült. De szervezetten óvta a kapuját. Aztán felvette a ritmust, vezetett néhány veszélyes kontrát – lüktetett a meccs, keményedett a csata. Tüzelt szorgalmasan a HVSE, de mindig útban volt egy láb. Bő hét perc volt hátra az első félidőből, amikor vészkapus játékra váltott a Berettyó. Közben kiegyenlítődött a csata – Juanra mester időt is kért. Visszatérve a pályára újult erővel esett neki ellenfelének a HVSE. De minden szombathelyi lövést blokkolt a Berettyó – vagy Sándor védett. Sőt, a kósza kontráknál, átlövéseknél Alaszticsnak is résen kellett lennie. Ki-ki meccset szakított meg a szünetet jelző sípszó.

Fordulás után sem kímélték egymást a felek – birkózós lett a meccs. A Haladás nem tudta feltörni a reteszt – és jöttek a veszélyes Berettyó-kontrák is. Majd ismét vészkapus játékra váltott az MVFC. És nem siettette a játékot, próbálta kicsalogatni ellenfelét. Működött is ez a taktika, komoly helyzeteket dolgozott ki a Berettyó. Mégis a Haladás szerzett vezetést a félidő közepén! Hajmási passzolta fel a labdát Rutainak, aki az átvétellel tisztára játszotta magát, majd jobbról, jobb külsővel a hosszú alsóba pörgette a labdát (1-0). Rögtön ismét öt a négy elleni játékra váltott a Berettyó, nagy nyomást helyezve a Haladásra. Közben Sipos lökete a bal kapufa tövén csattant a 34. percben – meccsben marad a Berettyó. Fogyott az idő, foggal, körömmel védekezett a HVSE. De leperegtek a percek, a másodpercek, kiküzdötte a győzelmet, ezzel a Magyar Kupa-diadalt a Haladás!

A sérülésből visszatérő Rutai Balázs két meccsen három góllal járult hozzá a kupagyőzelemhez.

Rutai Balázs: - Hosszú kihagyás, két hónapos sérülés után tértem vissza, erre a kupahétvégére drótozott össze az orvosi stáb. Még nem vagyok százszázalékos állapotban, ennek megfelelően kevés játéklehetőséget kaptam a két kupameccsen - de próbáltam maximálisan kihasználni a pályán töltött perceket. Örülök a kupagyőzelemnek, csapatmunka eredménye ez a diadal. A Berettyó nagyon jól játszott, alaposan megnehezítette a dolgunkat, nagyot kellett küzdenünk a trófeáért. A bajnoki döntőben is ez a két csapat fog összecsapni, igyekszünk ennek a mérkőzésnek a tapasztalatát hasznosítani. Megszereztük a szezon első trófeáját - a bajnokságban is meg akarjuk védeni a címüket!

A tavalyi kupagyőzelem után Calvo Rodriguez Juan Ramon vezetőedző csapta ezúttal a címvédésnek örülhet.

Calvo Rodriguez Juan Ramon: - Jól kezdtük a döntőt, sok helyzetet kidolgoztunk, de gólt nem tudtunk rúgni. Aztán amikor a Berettyó az öt a négy elleni játékra váltott, akkor jól, harcosan védekeztünk - jobbnak éreztem a csapatomat az ellenfelünknél. Összességében úgy érzem, hogy megérdemeltük a trófeát, mind a két nap jól futballoztunk. Örülök annak is, hogy Rutai szerezte a mindent eldöntő gólt, nehéz időszak van mögötte, értékes tagja a csapatunknak, van minőség a játékában, ezért is küldtem pályára, noha még közel sem érte utol magát. Megvédtük a címünket, nagy dolgot vittünk végbe, ezt a sikert meg kell ünnepelni, meg is fogjuk ünnepelni. Aztán folytatjuk a munkát, mert a bajnokságban is az aranyérem, a címvédés a célunk!