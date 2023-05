A címvédő Haladás már korábban megnyerte a rájátszást, pályaelőnnyel jutott be a döntőbe – ahol a Berettyóújfalu lesz az ellenfele. A Kecskemét pedig már mindenképpen a harmadik helyen zár, a folytatásban a bronzéremért küzdhet. A szombathelyiektől Dróth sérülés, Hajmási és Szalmás pedig eltiltás miatt hiányzott. A Kecskemét is vékony kerettel érkezett a tét nélküli meccsre - csupán kilenc játékost írtak be a jegyzőkönyvbe, köztük egyetlen kapust.

Haladás VSE - SG Kecskemét Futsal 4-3 (3-0). Szombathely, 450 néző, NB I.-es futsalmérkőzés, vezette: Futó, Apkó (Fábián).

HVSE: Alasztics - Kovács M., Luiggi, Henrique, Fehér. Csere: Gyimesi (kapus), Knizs, Nagy K., Sipos, Vatamaniuc-Bartha, Vas, Rutai. Edző: Calvo Rodriguez Juan Ramon.

Kecskemét: Nyerges - Bíró, Kajtár, Haász, Mánya. Csere: Bencsik, Ristic, Öreglaki, Hadnagy. Edző: Soltész Levente.

Gólszerzők: Vas (10.), Nagy K. (15.), Rutai (18, 27.), ill. Kajtár (38.), Ristic (39., 40).

A Haladás kezdett jobban, támadóbb szellemben, de csak néhány távoli lövéssel tudott veszélyeztetni. A vendég betömörült, szervezetten védekezett, és próbált kontrázni. De a hazai nyomás góllá érett: szép támadás végén balról Rutai készítette le a labdát az érkező Vasnak, aki a hatosról higgadtan a bal alsóba gurított (1-0). Uralta a meccset, sokkal többet birtokolta a labdát a HVSE, de azért volt veszély a kósza kecskeméti ellentámadásokban is. Vatamniuc-Bartha szép szóló után hozta játékba az akciót balról kísérő Nagyot, aki közelről a kirontó kapus mellett, fölött higgadtan emelt a hálóba (2-0). Majd Rutai fordult le védőjéről, és balról, éles szögből ágyúzott a kapus lábai között a hálóba (3-0). Felszabadultan futballozott a házigazda - Haladás-örömfocit szakított meg a szünetet jelző sípszó.

Fordulás után próbált feljebb tolni a játékát a Kecskemét - mérsékelt sikerrel. A Haladás pedig rohamozott a negyedik gólért. Ami meg is született, ugyanis Rutai fordult le ismét a védőjéről, és közelről nem hibázott (4-0). Lendületben, támadásban maradt a HVSE, sorra dolgozta ki a helyzeteket. A vendég viszont egy kapufával jelezte, hogy azért küzd a becsületgólért - Gyimesi védett nagyot, és paskolta kapufára a labdát. Sőt, a hajrában több helyzetet is kialakított a vendég, ugyanis már nem igen ügyelt a védekezésre a házigazda. És a kecskeméti erőfeszítéseket siker koronázta: előbb Kajtár szerzett labdát, és tüzelt messziről, jobbról a jobb alsóba, majd Ristic zárt közeli góllal egy szép akciót (4-2). Az utolsó bő egy percben már vészkapussal rohamozott a vérszemet kapó vendég. És Ristic 13 másodperccel a vége előtt egy gólosra szűkítette a különbséget (4-3)! De a kecskeméti egyenlítésre már nem maradt idő.

A végét talán elkönnyelműsködte a sokat cserélő HVSE, de a játék képe, a helyzetek száma alapján összességében megérdemelten nyert.