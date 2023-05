A Lurkó UFC-ben nevelkedett, majd az Illés Akadémián pallérozódott támadó, Katona István 16 évesen, hat hónaposan, 26 naposan, április 2-án mutatkozott be a kazincbarcikai bajnokin a Szombathelyi Haladásban. Tavasszal aztán összesen öt alkalommal lépett pályára zöld-fehérben - mindannyiszor csereként kapott lehetőséget Michal Hipptől.

- Emlékszem, nagyon meglepődtem, amikor szóltak, hogy melegítsek, mert be fogok állni, az is megvan, hogy nagyon izgultam, amikor pályára léptem, de aztán már csak a játékra koncentráltam - mondta Katona István. - Szombathelyi vagyok, kisgyerekként sokat jártam Hali-meccsekre, úgyhogy egy álom vált valóra azzal, hogy bemutatkoztam a Haladásban. Sőt, helyzetbe is kerültem, a gól azonban már nem jött össze. Korábban, még Németh Szabolcsnál edzettem először a felnőttcsapattal, tavasz óta pedig már a felnőttkeret tagja vagyok. Hogy miben kell fejlődnöm? A technikai dolgokban mindenképpen és sokkal nagyobb az iram az edzéseken, az NB II.-ben, mint az utánpótlásban volt. Ezt is szoknom kell még. Erősségeim közé tartozik, hogy jól fedezem, tartom meg a labdát és a kapu elé jókor érkezem. A társak hamar befogadtak, nem is hittem volna, hogy ennyire gördülékenyen megy a beilleszkedés.

Katona az U17-es válogatottban is rendszeresen szerepelt, viszont a hazai rendezésű Európa-bajnokságon a bő keretben még igen, a szűkben már nem kapott helyet.

- Nagyon csalódott voltam, és őszintén szólva meglepődtem, hogy kimaradtam a keretből - folytatta Katona. - Viszont nézzük a dolog jó oldalát, hiszen ezen idő alatt többször is pályára léphettem a Haladásban. Célom, hogy először csereként egyre gyakrabban játszhassak, majd a későbbiekben szeretném beverekedni magam a kezdőbe - tudom, hogy ezért sokat kell dolgoznom. Idővel - természetesen a Haladással - szeretnék az NB I.ben is futballozni, majd később a külföld a cél. De ez még ugye odébb van, most csak a Hali a fontos.