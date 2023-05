Fantasztikus mérkőzést hozott az Egis Körmend és a Zalaegerszeg bronzcsatájának második, szombat esti felvonása, főleg vasi szempontból. Az már az első percekben látszott, hogy a ZTE formán kívül érkezett a meccsbe, míg a házigazda gyakorlatilag lubickolt a pályán. Három perc volt vissza még az első negyedből, amikor Cakarun 2+1-es akciójával már 26-6-ra ment a Körmend. A vége valóságos kiütés lett, két pont híján csaknem 50-nel verte a Rába-parti alakulat a zalaiakat (104-56), ezzel a párharc állása 1-1.

– Ilyen meccs, amelyen tényleg minden összejön, talán egy évben csak egyszer van – pillantott vissza a derbire Kocsis Tamás, az Egis Körmend vezetőedzője. – Minden stimmelt elől és hátul is. Ez van akkor, ha koncentráltan és nem érdektelenül lépünk pályára, úgyhogy magunknak köszönhetjük ezt a sikert. Nyilván, a ZTE egy nagyon rossz, mi pedig egy nagyon jó napot fogtunk ki. Természetesen nincs ekkora különbség a két csapat között, viszont azon az estén volt. Úgy dobtunk 100 pont fölött, hogy abból tényleg mindenki kivette a részét, nem az történt, hogy két légiós hozta össze a győzelmet – fogalmazott a tréner, aki kitért Chambers visszatérésére is. – Ha visszatér egy csapat irányítója, aki a játék fazonját szabja, akkor egyből megváltozik minden. Akiknek eddig más pozícióban kellett eddig helytállniuk, azok most visszakerültek a helyükre, aminek eredményét láthattuk is szombaton. Kedden győzni megyünk Egerszere, hogy aztán pénteken lezárhassuk a párharcot.