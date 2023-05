A Haladás Sportkomplexum sportcsarnokában szervezett megnyitó ünnepségen Dr. Hende Csaba, Szombathely országgyűlési képviselője köszöntötte elsőként a megjelenteket. Felhívta a vendégek figyelmét a Nyugat Királynőjének dicső múltjára, illetve megemlékezett a Haladás VSE-ről, amelynek immár 104 éve íródik a történelme. A városvezetés nevében Dr. Horváth Attila, Szombathely Megyei Jogú Város alpolgármestere üdvözölte a vendégeket. A politikus a csapatsportok közösségteremtő erejét hangsúlyozta. Mint mondta, a labdarúgás is csak egy játék, aminek végső soron legfőbb célja, hogy résztvevői jól érezzék magukat. Természetesen, mint minden versenyen, itt is lesznek vesztesek és győztesek, ám ha lelkiismeretesen a résztvevők mindent beleadnak, akkor már győztek. A csapatokat dr. Füzi Ákos, az MDSZ jogi osztályvezetője is köszöntötte.

A versenyek helyszíne a Király Sportlétesítmény. A lány csoportmeccseket szombaton 8.50-17.00 között, míg a fiú csoportmeccseket 9.30-17.40 között rendezik. A vasárnapi helyosztókat 8.30-12.30 között játsszák az érintett csapatok. Az eredményhirdetésre várhatóan május 7-én (vasárnap) 13:00 órakor kerül sor a Király Sportlétesítményben.