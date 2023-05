Vasvár VSE–Sárvár FC 3–0 (2–0).

Vasvár, 100 néző, v.: Talabér N.

Vasvár: Kántor – Sipos, Bíró, Varga A. (Pálla), Berta, Vincze, Czövek (Németh R.), Réfi, Horváth A., Kónya (Elekes), Tausz (Schermann). Edző: ifj. Sziffer István

Sárvár: Viganó – Németh Á. (Glavánovics), Fülöp, Tokaji, Vass, Fider, Vajda (Németh B.), Biró (Toldi), Kovács B., Sinka (Takács), Szemes. Edző: Nagy Dániel

Gólszerzők: Pálla, Réfi, Czövek.

Sok hiba és pontatlanság jellemezte a hazaiak játékát. Kevés helyzetet tudtak kialakítani a vasváriak, ezeket viszont jó százalékban használták ki és magabiztosan gyűjtötték be - zsinórban hatodszor - a három pontot.

Szombathelyi Haladás VSE–Körmendi FC-Vasi Sekolo Kft. 3–1 (3–0).

Szombathely, 150 néző, v.: Imre B.

Szombathely: Horváth B. – Buzás, Kovács B., Pap, Szenczi (Sály), Tóth M. (Simon), Péter (Tama), Szőts, Varga Cs., Tarján, Tóth B. (Ferencz). Edző: Szenczi Imre

Körmend: Balogh Á. – Lakosi, Vilics, Karvalics, Belső, László, Szabó D. (Krajczár), Sipos, Nagy Zs., Zsoldos, Berning. Edző: Kurucz Ádám

Gólszerzők: Szenczi, Pap, Tóth M., ill. Nagy Zs.

Jól kezdte a találkozót a Haladás. Egy korai góllal a vezetést is megszerezte a házigazda, és utána a második, harmadik találat is időben érkezett, bár a játék kapkodó, görcsös és szervezetlenebb volt, mint a múlt heti fordulóban. A második játékrészben is voltak helyzetek, lehetőségek, de ezekből már nem tudta tovább növelni előnyét a Haladás, ráadásul egy megpattanó beadás behullott a szombathelyi kapus felett.

Répcelaki SE–Vasi Bádogos Kft Táplán SE 0–1 (0–0).

Répcelak, 150 néző, v.: Németh T.

Répcelak: Pataki – Baranyai, De Paula, Gaál, Ódor, Kristóf, Csányi (Szabó B.), Vargyas, Tarcsay, Prystupa, Horváth M. (Gál). Edző: Tóth Zsolt, De Paula Alex

Táplán: Gyécsek – Gombos (Fürdős), Varga D., Varga Gy., Huszár, Gyurcsányi (Pummer), Polgár, Rosner, Varga R., Manganelli, Polyák. Edző:

Gólszerző: Rosner.

Az első percek tapogatódzással teltek, sokáig nem forogtak veszélyben a kapuk. A félidő derekán egy lesgólt rúgtak a vendégek. A Répcelak előtt is adódott lehetőség, de nem sikerült betalálni. Mezőnyben egyenrangú ellenfél volt a Táplán, de hozzá kell tenni, hogy az iram gyenge volt. A második etap ott folytatódott, ahol az első abbamaradt. Pataki Roland védéseinek volt köszönhető, hogy nem korábban szerezte meg a vezetést a vendégegyüttes. A mezőny legjobbjának bizonyuló hálóőr több esetben is hatalmas bravúrt mutatott be, mérkőzésben tartva a Répcelakot. A hajrához közeledve kettévált a pálya, grund jellege volt a játéknak, felváltva vezették a csapatok a támadásokat, akadtak helyzetek is a kapuk előtt. Rosner Gergő jóvoltából jutott előnyhöz a Táplán. Az addig kényelmesen játszó hazai alakulat megpróbálta összeszedni magát, helyzeteket dolgozott ki, de a jobbnál jobb lehetőségeket is elpuskázta. Későn kapott észbe a Répcelak, az utolsó percekben hiába próbált megtenni mindent az egyenlítés érdekében, nem sikerült gólt szerezni, így a Táplán örülhetett a lefújást követően a győzelemnek.

Király SE–Kiswire Szentgotthárdi VSE 7–0 (5–0).

Szombathely, 80 néző, v.: Vass I.

Király: Horváth A. – Takács (Fábián), Kovács A. (Kudron), Reseterits, Németh G. (Szabó B.), Kiss K., Tóth M. (Karvalics), Halmosi, Csákvári (Kalmár), Velekei, Schimmer. Edző: Hegyi László

Szentgotthárd: Kapui (Gaál) – Sipos B. (Takács), Bedi, Osvald (Molnár B.), Nagy O., Dancsecz, Laczó, Gécsek (Komáromi), Sulics, Sipos G. (Korpics), Gyécsek. Edző: Heiter László

Gólszerzők: Halmosi (2), Reseterits (2), Szabó B., Schimmer, Velekei.

Kiállítva: Laczó (40., Kiswire Szentgotthárdi VSE).

A vendégek egyik játékosuk kiállítása után is próbáltak magabiztosan játszani, ám a Király fölényével nem tudtak mit kezdeni, így a házigazda magabiztosan tartotta otthon a három pontot a fordulóban.

Rábapatyi KSK–CVSE-Vulkánfürdő 4–2 (4–0).

Rábapaty, 120 néző, v.: Vőcsei L.

Rábapaty: László – Csonka, Horváth K., Piros D., Dugovics, Tóth M., Csupor, Kovács T., Piros P., Zeke (Őri), Könczöl. Edző: Marton Róbert

CVSE: Osvald – Marsai (Berecz), Enyingi, Göntér, Dobson, Zsoldos, Horváth E., Czinder (Gábor), Czöndör, Keszei, Németh J. (Gorácz). Edző: Takács Gábor

Gólszerzők: Horváth K., Piros D., Dugovics, Csupor, ill. Czöndör, Zsoldos.

A kupa bronzérem megszerzése után a hazai csapat remekül kezdte az mérkőzést, már a harmadik percben megszerezte a vezetést Dugovics jóvoltából. Ezt követően is a rábapatyi csapat dominált, de a helyzetek kimaradtak. A félidő hajrájában újabb három gólt sikerült értékesíteni, így magabiztos előnnyel vonult pihenőre a házigazda. A második félidőben a Celldömölk mindent egy lapra feltéve támadott, de csak két gólt tudott összehozni. A hazai csapat remek első félidei játékával megérdemelten tartotta otthon a 3 pontot.

Vép VSE–Jánosháza VSE 3–1 (1–1).

Vép, 200 néző, v.: Szabó III. Z.

Vép: Bezdi B. – Kiss A. (Balikó M.), Jordán (Bezdi Sz.), Czeglédi (Dancs), Niksz (Takács M.), Illés (Balikó B.), Beke, Auer, Szendrődi, TAKÁCS Á., Balikó D. Edző: Takács Márton

Jánosháza: Pethő – Tóth T. (Vágusz A.), Péter M., Vágusz P. (Willuhn), Piri, Szabó K., Büki, Szabó T., Péter D., Benkő, Balázsi. Edző: Vágusz Arnold

Gólszerzők: Takács Á. (2), Bezdi Sz., ill. Piri.

A hazaiak álmosan kezdték a találkozót, egy kapu előtti keveredés után a Jánosháza jutott előnyhöz az első félidő hajrájában. A második játékrészben teljesen más arcát mutatta a vépi együttes, támadott, küzdött és megfordította a mérkőzés állását, így begyűjtötte a három pontot a fordulóban.

Szarvaskend SE–Büki TK 5–1 (3–0).

Szarvaskend, 160 néző, v.: Boda Gy.

Szarvaskend: Esztergályos – Velekei, Csillag (Somogyi), Jóna, Németh T. (Pásti), Tuboly, Tompa, Kopfer, Wolf (Nagy Á.), Kis-Nemes, Törő. Edző: Kovács Kálmán

Bük: Viczmándi – Fehér, Fazekas, Papp E., Wágner, Farkas B., Bősze, Szabó A., Elekes (Tóth R.), Redőcs, Lang. Edző: Hegedűs Attila

Gólszerzők: Jóna (3), Velekei (2), ill. Farkas B.

A hazaiak az egész mérkőzésen nem tudtak felpörögni, gyenge játékot produkáltak, de így is megnyerték a mérkőzést. A vendégeket dicséret illeti a teljesítményükért.