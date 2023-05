Tanai Zoltán korábban elmondta, hogy véletlenül csöppent a kosárlabda világába, mert mindig is focizni szeretett. A ZTE kosárcsapatánál kezdett el masszőrködni, de csak hobbiszinten. Ám gyorsan megszerette ezt a szakmát. Így amikor hallotta, hogy a Falco gyúrót keres, bekopogott Gráczer György ügyvezetőhöz, és gyorsan megegyeztek. Rövid időre visszatérte Zalaegerszegre, a ZTE focistáit gyúrta három évig – éppen akkor lett bajnok a csapat –, de a szíve visszahúzta Szombathelyre.

Kezdetben párhuzamosan dolgozott a zalaegerszegi kórházban műtősségédként, és a Falco masszőreként – ma már főállásban tevékenykedik a négyszeres bajnok sárga-fekete kosárlabdacsapat mellett. Ma is napi szinten ingázik autóval Zalaegerszeg és Szombathely között. Leírni is döbbenetes, de Tanai Zoltán Milos Konakov személyében éppen a 11. Falco-edzőt segíti – korábban Hajnal Lászlót, Földi Sándort, Váradi Attilát, Szrecsko Szekulovicsot, Déri Csabát, Nikola Lazicsot, Bencze Tamást, Andjelko Mandicsot, Kálmán Lászlót és Gasper Okornt is kiszolgálta. Ma már szinte lehetetlen elképzelni a Falco-kispadot Tanai Zoltán nélkül – aki egyénként korosztályos válogatottak mellett is dolgozott. Szerte az országban ismerik, elismerik – nem csak kosaras berkekben.