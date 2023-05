Június 3-án egész napos nemzetközi küzdősport szemináriumra kerül a répcelaki Répce Sportcsarnokban, a nagyszabású eseménnyel kapcsolatban a szervezők szerdán sajtótájékoztatót tartottak Szombathelyen, a Haladás Sportkomplexumban. A rendezvény főszervezője a Répcelaki Rakurai Karate Egyesület lesz, de szervezőként, koordinátorként segíti a eseményt Őze-Guth Szilvia és Őze Balázs is, illetve a szemináriumnak otthont adó Répce Sportcsarnok is teljes mellszélességgel a kezdeményes mellé állt.

A sajtóeseményt Gallen Ervin, a Répce Sportcsarnok létesítményvezetője nyitotta meg, aki elmondta, a kisváros sportéletében újabb mérföldkő az említett rendezvény, és nagy örömmel dolgozik együtt ismét Szilviával, Balázzsal, és persze Dr. Bogdán Olivérrel is, a Rakurai vezetőjével. Ezt követően Olivér vette át a szót, és ismertette a BTeam Hungary Kft. és a Sport36 Budapest által szponzorált esemény részletes programját. A szemináriumi nap reggel 9 órakor indul, és első körben egy aikido tréningben vehetnek részt a sportolók, ezt a foglalkozást a soproni 5 danos mester, Dr. Polgár András fogja levezényelni. A délelőtt hátralévő részében a kyokushin karatésoké lesz a terep, az instruktor pedig Rózsa Gábor világbajnok lesz.

Szilviától megtudhattuk, hogy az ebédszünetet követően a MMA kerül terítékre, a ketrecharcos edzést pedig az Oktagon szervezet profi bajnoka, Boráros Gábor, és a szintén szép eredményekkel rendelkező zalaegerszegi Molnár Benjamin fogja megtartani. A délután közepén, a tervek szerint 14:30-tól jön a fő attrakció, ugyanis ismét hazánkba látogat a korábbi négyszeres K1 világbajnok legenda, Ernesto Hoost.

A holland nemzetiségű Hoost élő legendának számít a küzdősportok világában, és olyan eredménylistával rendelkezik, amelyet kevesen tudnak felmutatni. A Mr. Perfect (Mr. Tökéletes) néven is ismert ikon a 90’-es évek végén, 2000-es évek elején volt a csúcson, akkor, amikor a kvázi profi kickboxnak is nevezhető K1 is az aranykorát élte. Hoost ezúttal egy kb. 2 órás edzést fog levezényelni, majd ezt követően nem csak a sportolók, de az eseményre nézőként kilátogatók rendelkezésére is fog állni, és sor kerül egy dedikálásra, fotózásra is.

Fontos megemlíteni, hogy a rendezvényen a kőszegi és büki szakosztállyal rendelkező Fitt-Box Ökölvívó Egyesület is képviselteti magát, és a sportcsarnok egyik különtermében a bokszot is kipróbálhatják az érdeklődők. Az esemény során átkötő, kiegészítő programok is lesznek, így bemelegítést fog tartani Király Anna aerobik oktató, fellépnek a White Tiger akrobatikus rockysai, a répcelaki kötélugrók, és helyi kézműves termékeket (sajt, méz, házi kenyér) is kóstolhatnak a kilátogatók.

A szervezők zárásként elmondták, a Répcelaki Nemzetközi Küzdősport Szemináriumra sportolóként/résztvevőként, illetve nézőként is lehet regisztrálni, ehhez a Répce Sportcsarnok weblapján (www.repcesportcsarnok.hu), valamint a létesítmény facebook oldalán találnak információkat, elérhetőségeket.