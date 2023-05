A döntő első, szombathelyi meccsét a Falco nyerte (82-70).

A Falco remekül, 8-0-val nyitott – az Aba feszültnek tűnt, sokat hibázott. DeCosey szakította meg a hazai gólcsendet a 3. perc végén (8-2). De aztán lassan megérkezett a meccsbe a fehérvári gárda is, elkezdte faragni a hátrányát. Sőt labdaszerzések után gyors indításokkal, könnyű kosarakkal ki is egyenlített (7. perc: 13-13). Váltott pontokkal folytatódott a csata, váltott vezetést mutatott az eredményjelző – majd az Alba magához ragadta az irányítást. Támadásban visszaesett a Falco, de védekezésben is sokszor csak faultolni tudott. Az első etapot végül két ponttal az Alba nyerte. A második negyedet Perl vezérletével ismét a Falco kezdte jobban. Jól védekezett, támadásban türelmesen járatta a labdát, jól használta ki a helyzeteit. Kilenc pontos Falco-előnynél kért időt a hazai kispad (14. perc: 22-31). Hiába, belelendült a csapatként működő sárga-fekete gárda – bőven tíz pont fölé növelte az előnyét (17. perc: 29-45). Ekkor már a triplák is jöttek a Falco részéről. Az újabb hazai időkérés sem használt, szétesett az Alba – 22 pontal nyerte meg az első félidőt a Knakov-csapat (20. perc: 31-53)!

Ford-tripla nyitotta a második félidőt – ez volt a második Alba-hármas. Minden mindegy alapon rohamozott a házigazda, 9-0-ás hazai rohanás után időt is kért a vasi kispad (23. perc: 40-53). De még nem volt vége a Falco vesszőfutásának – a 14. percben, 47-53-as állásnál jött az újabb szombathelyi időkérés. Ám zárkózott tovább a házigazda – most a Falco játéka esett szét. 18 Alba-pont után a Cowels duplája törte meg a szombathelyi gólcsendet (26. perc: 49-55). De extázisban játszott az Alba, Vojvoda termelte a pontokat – már ki-ki meccset vívtak a felek, már csupán 2-3 pont volt a vasi fór. A negyedik negyed egy pontos Falco-előnyről kezdődött (30. perc: 60-61) – a harmadik játékrészben csupán 8 pontot (!) dobott a Falco. Nem javult fel a szombathelyiek játéka, egyenlített az Alba (33. perc: 65-65). Minden egyes labdáért óriási csata dúlt, fej, fej mellett haladtak a felek – ekkor már váltott vezetéssel. És közelített a hajrá. Az utolsó bő egy perc – Ford harmadik hármasa után – 78-73-as hazai vezetésről kezdődött. Időt kért a Falco. Barac triplát dobott (78-76). Vojvoda triplát rontott, de Cowels eladta a labdát. Ford büntetőzhetett, egyet hibázott (79-76). Cowels javított, triplát hintett (79-79). Maradt 11 másodperc, az Alba időt kért. Majd Pongó betalált (79-81), de a Falco még kiharcolt egy faultot, Cowels viszont csak egy büntetőt dobott be – így 81-80-ra nyert az Alba!

Jegyzőkönyv

Arconic-Alba Fehérvár–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 81-80 (19-17, 12-36, 29-8, 21-19) Székesfehérvár, 2000 néző, NB I.-es kosárlabda-mérkőzés, döntő, 2. összecsapás, vezette: Cziffra Cs., Kapitány G., dr. Mészáros B.

Alba: Pongó 13/6, Somogyi 4, DeCosey 11/3, Ford 15/9, Philmore 18. Csere: Takács Mi. –, Vojvoda 20, Diong –. Edző: Alejandro Zubillaga Jimenez.

Falco: Pot 8/6, Cowels 17/6, Kovács B. 12/6, Tiby 5/3, Keller 6. Csere: Perl 17, Barac 10/3, Sövegjártó 3/3, Krivacsevics 2. Edző: Milos Konakov.

Eredmény alakulása. 3. perc: 0-8. 7. perc: 13-13. 14. perc: 22-31. 17. perc: 29-45. 20. perc: 31-53. 23. perc: 40-53. 26. perc: 49-55. 30. perc: 60-61. 33. perc: 65-65. 36. perc: 71-71. 39. perc: 78-73.

Kipontozódott: –.

Az egyik fél három megnyert meccséig tartó döntő állása: 1-1. Kedden (17.45) Szombathelyen folytatódik a párharc.