Az utóbbi években a Steel Magyar Kupában nem igazán volt szerencséje a Szombathelyi Darts Club SE-nek. Igaz, 2017-ben volt egy bronzérme, de azóta a legjobb helyezése egy 9. hely volt. Idén a kupába 48 férfi csapat nevezett. Az elődöntőben a Győri DC 9-6-ra verte a Tököli DKSE csapatát, a másik ágon pedig a Szombathely 9-3-ra nyert a Sport DC ellen. Így a két vesztes lett 2023-ban a Magyar Kupa bronzérmese. A vasiak és a kisalföldiek fináléja 3-3-ig volt izgalmas, onnantól azonban minden leget hozott az SZDCSE, így fölényes, 9-3-as diadalt aratott, és ezzel együtt elhódította a Magyar Kupát. Borbély András mind a három meccsét megnyerte a döntőben, de nem csak ő, hanem Ágoston Károly is a meccs hőse volt, ahogy az egész csapat, hiszen a szombathelyi gárda egész nap óriásit meccselt.

– A dartsban a Magyar Kupa-küzdelmeket egyetlen napba sűrítik. A csapatversenyeket illetően elmondhatom, hogy rendkívül erős együttessel rendelkezünk idén, amit a magyar bajnokság is hűen tükröz, hiszen két forduló után vezetjük a tabellát. Ami a kupát illeti, már a csoportunkban összekerültünk egyik legkeményebb riválisunkkal, a győriekkel, akikkel mindig szoros meccseket játszunk, és ezúttal sajnos kikaptunk – számolt be az eseményről Csóka András, az SZDCSE csapatvezetője. – Így csoportmásodikként jutottunk tovább. A csoportelsők ilyenkor erőnyerők, akik a csoportmásodikak és harmadikak párharcának győzteseivel csapnak össze. Tehát egy egyenes kieséses rendszerben jutunk el a döntőig. Ezúttal is elvárás nélkül, de kellő elszántsággal utaztunk el a megmérettetésre, amelyen jó játékkal szerettünk volna előrukkolni. Magabiztosan meneteltünk a Győr elleni pofon után, ami talán még a lehető legjobbkor jött, a küzdelmek legelején. Remek meccset hozott az összecsapás. Jól játszottunk, de ők még jobban. Tréfásan meg is jegyezték Rucska Józsiék, hogy majd a döntőben találkozunk. Hogy mi döntött a javunkra a fináléban? Talán az, hogy egy picit jobban tudtunk sáfárkodni a megteremtett lehetőségeinkkel. Nem csak itt, hanem a nap folyamán végig. Talán többet tudtunk pihenni, talán kicsit frissebbek voltunk. Kellett az is hozzá, hogy egy táblán ment a döntő és a mi tempónknak, a mi ritmusunknak ez jobban feküdt.

A 2023-as Magyar Kupa végeredménye: Férfiak:

1. Szombathely DCSE (Csóka András csapatvezető, Ágoston Károly, Dobos Dávid, Kámán Lehel, Borbély András, Petrovics Bálint és Kurucz Tamás technikai vezető),

2. Győri DC (Tóth József, Dömény Dávid, Darányi Zoltán, Horváth Bence, Ihász Veronika, Rucska József),

3. Tököl DKS (Jehirszki György, Greksa Károly, Dél Ákos, Szalai Balázs, Csordás József,Major Nándor) és Sport DC (Ziegenhám Medárd, Balló Sándor, Strbik Péter, Vereczkey Lajos, Szalai János, Mészáros Zsolt).

Az SZDCSE “kettes” számú csapatát Szabó András, Horváth Imre, Galambos Bence, Marton Olivér és Szolnoki Tamás alkotta. Az együttes csoportjában egy győzelmet szerzett, így nem jutott tovább, de vesztes meccseit is becsülettel végigküzdötte.