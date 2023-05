Arconic-Alba Fehérvár–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 72-69 (14-15, 26-23, 16-9, 16-22) Székesfehérvár, 2000 néző, NB I.-es kosárlabda-mérkőzés, döntő, 3. összecsapás, vezette: Benczur T., Praksch P., Tóth C.

Alba: Pongó 11/3, Somogyi 11, DeCosey 8, Ford 5/3, Philmore 12. Csere: Vojvoda 21/6, Takács Mi. –, Diong –, Szabó Zs. 4. Edző: Alejandro Zubillaga Jimenez.

Falco: Perl 22/6, Cowels 9/6, Kovács B. 6, Tiby 9/3, Keller 6. Csere: Barac 17, Sövegjártó –, Takács Zs. –, Krivacsevics –. Edző: Milos Konakov.

Az eredmény alakulása. 3. perc: 3-2. 8. perc: 12-15. 13. perc: 20-26. 18. perc: 32-34. 20. perc: 40-38. 24. perc: 42-43. 27. perc: 48-45. 30. perc: 56-47. 34. perc: 58-52. 36. perc: 63-53. 39. perc: 71-66. Kipontozódott: –.

A párharc első, szombathelyi meccsét 82-70-re nyerte a Falco. Majd a fehérvári összecsapáson egy ponttal az Alba győzött (81-80). Kedden az Aréna Savariában ismét a címvédő diadalmaskodott (84-73) – így egy győzelemre került a bajnoki címtől! A vasi alakulat azonban nem számíthatott szerb irányítójára, Stefan Potra – aki Zachary Brown után a második kieső kulcsember... Így roppant szűk, felfogatott kerettel, mindössze öt felnőtt játékossal lépett pályára Fehérváron a bajnoki címvédő.

Rohanós játékkal, kihagyott dobásokkal kezdődött a meccs, szerényen csorogtak a pontok (3. perc: 3-2). A rengeteg rossz távoli kísérlet után Pongó jegyezte a meccs első tripláját. Aztán az Alba ragadta magához az irányítást, a vezetést (10-4). A Falco főleg Perl pontjaira épített támadásban. Azonban szívósan harcolt, sőt, a vezetést is átvette (8. perc: 12-15). Végül egy ponttal megnyertre a pontszegény első negyedet. A második etapot a Falco kezdte jobban, türelmesen játszott támadásban, jól védekezett, őrizte néhány pontos előnyét (13. perc: 20-26). Az Alba szinte csak büntetőből talált gyűrűbe – rengeteg faultot fújtak a falcósokra, főleg a fiatalokra. Zárkózott az Alba, időt kért Konakov mester (25-26). A folytatásban fej, fel mellett, váltott vezetéssel haladtak a felek (18. perc: 32-34). Tiby a legjobbkor lendült bele. Pongó dudaszós duplájával nyerte meg az első félidőt az Alba (20. perc: 40-38).

Fordulás után kapkodós játé jellemezte a csapatokat – három perc alatt csupán két-két pontig jutottak (42-40). Majd Barac vezérletével fordított a Falco (42-43), aztán visszavette a vezetést az Alba. Küzdelmes csata kerekedett a meccsből – Pongó és Somogyi is a spotszerűség határait feszegette. Közben a Falco kezdett faultproblémákba keveredni. És rosszul dobott távolról, de amúgy is döcögött a támadójátéka. A harmadik etap végét megnyomta az Alba, próbált magának nagyobb előnyt kiépíteni. Végül 9 pontos fórból futhatott neki a záró játékrésznek (30. perc: 56-47). És nem javult a Falco dobószázaléka, ráadásul a lepattanót is jobban szedte a házigazda. Büntetőkkel araszolt a szombathelyi gárda (34. perc: 58-52). Amikor közelebb zárkózott ellenfeléhez, mindig betalált valaki az Albától, általában Vojvoda. Így 10 pont körül állandósult a hazai fór (36. perc: 63-53). Fogyott az idő, ott loholt ellenfele nyomában a Falco (38. perc: 69-62). Az utolsó perc 71-66-os állásról kezdődött. A Falco kivédekezte ellenfele támadását, Cowels pedig triplát dobott (71-69)! Maradt 47 másodperc, az Alba időt kért. Majd Vojvoda dobása kimaradt, 24 másodperc maradt, a Falco támadott, Cowels triplája azonban leperdült a gyűrűről! Vojvoda büntetőzhetett, egyet bedobott (72-69). Maradt 5 másodperc, időt kért a Falco, de Perl triplája nem ért célba. Az Alba végül nagy nehezen legyűrte a Pot és Brown játékát is nélkülöző, nagyot küzdő Falcót.

Az egyik fél harmadik megnyert meccsig tartó párharc állása: 2-2. A felek vasárnap (20.00) Szombathelyen zárják le a bajnoki döntőt.