Pénteken és szombaton ismét az ökölvívók veszik birtokba Kőszeg Fő terét. A Fitt-Box Ökölvívó Egyesület 14. alkalommal rendezi meg a Jurisics Kupa Jótékonysági Nemzetközi Ökölvívó Versenyt, és 5. alkalommal a Mozdulj Kőszeg! rendhagyó testnevelésórát. A programsorozat pénteken 11 órakor kezdődik, Erdei Zsolt melegíti be a város óvodásait, megismerkedhetnek az ökölvívás alapjaival, majd egy laza kocogás következik, kvízjáték – és szülinapi köszöntők. Ezt követően 14 órakor megkezdődnek két ringben a Jurisics Kupa mérkőzései, 21 órától retró disco szórakoztatja a nagyérdeműt. Szombaton 10 órakor kezdődnek az első mérkőzések, szerte a hazai klubokból, és a környező országokból is érkeznek bunyósok – erős nemzetközi mezőny jött össze. A szervezők az idén Luca gyógykezelését próbálják segíteni. Egy urnában gyűjtik az egyéni felajánlásokat, és lehet licitálni egy olimpikonok által dedikált pólóra is.