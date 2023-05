- Az a célunk, hogy 2023-ban is mi legyünk Európa legjobbjai. A csapat az elmúlt esztendőkben bizonyított, így változatlan felállással vágunk neki az idénynek, és bízunk Kiss Norbiban is. Sajnáljuk, hogy idén a Hungaroringen nem lesz futam, de számítunk a magyar szurkolók támogatására, ami sokat jelent a csapatnak és pilótánknak is – mondta Révész Viktória, a Révész Racing kommunikációs vezetője és ügyvezetője.

- A versenykamion üzembiztonságát próbáltuk növelni az előző évekből szerzett tapasztalatok alapján, természetesen a versenyképesség figyelembevételével, illetve javításával. Az elektromos rendszert és az adatgyűjtő rendszerünket teljes mértékben átalakítottuk. Mivel ez egy technikai sport műszaki szempontból feszegetjük a határokat. Elsődleges szempont a versenyképesség fejlesztése, a súly csökkentése, mindemellett a megbízhatóság növelése. Minden átalakítás veszélyt is rejt magában, de bízunk Norbi és a csapat munkájában, szaktudásában. Nagyon reméljük, hogy a technika ördöge elkerül bennünket és idén is tudjuk hozni a tavalyi eredményeket – mondta Keczán István főkonstruktőr.

Fotó: Németh András Péter / Forrás: MW-archív

Kiss Norbert - és Balu, a MAN kamion! - tavaly felejthetetlen szezont produkált. A 38 éves szombathelyi pilóta rekordot rekordra halmozva gyűjtötte be negyedik Európa-bajnoki címét (2014, 2015 és 2021 után - 2017-ben pedig bronzérmes vol). Norbi a 32 futamból 20-at megnyert, a szezon 16 időmérő edzése közül 15-ön diadalmaskodott (sőt, tulajdonképpen az összes időmérőn a leggyorsabb volt, ám a Nürburgringen túlzott füstölés miatt elvették tőle a pole pozíciót...). Roppant magabiztos, 115 pontos előnnyel nyerte meg a 2022-es sorozatot - 410 pontot gyűjtött be, míg a második helyen záró német Jochen Hahn „csupán” 295 pontig jutott.

- Köszönöm a csapatnak és Révész Bálintnak a bizalmat, a téli felkészülést, és hogy a tavalyi év sikerei után nem dőltünk hátra, hanem teljes erőbedobással készültünk az idei szezonra. A tesztünk jól sikerült, az autó jól működött, gyors volt, és fontos tapasztalatokat gyűjtöttünk. Persze a kamion Eb-n mindig okozhat valaki meglepetést a szabályzat nyitottsága miatt, de mi magunkra figyeltünk, és arra, hogy a tavalyi önmagunkhoz képest fejlődjünk. Ez sikerült. A csapatban mindenki tudja a dolgát, szóval bizakodva várhatjuk a szezon kezdetét - mondta Kiss Norbert.

Kiss Norbert legfőbb riválisa vélhetően idén is Jochen Hahn lesz - akinek a hírek szerint jól sikerült a tesztelés Mostban. A szintén német Sascha Lenz teljesen új autóval, optimistán vág neki a szezonnak, csakúgy, mint spanyol Antonio Albacete.

Fotó: Németh András Péter / Forrás: MW-archív

Kiss Norbert a tavalyi szezonnyitón győzelmet aratott Olaszországban, és a fordított rajtrácsos verseny végén is dobogóra állhatott. Bár hosszú az idény, a jó rajt ezúttal is sokat számítana. Misanóban szombaton az első verseny 16.05-kor, a második 18.30-kor kezdődik, vasárnap 13.50-kor startol a hétvége harmadik, 16.05-kor a negyedik futama. Az m4sport.hu élőben közvetíti mindkét nap eseményeit.

A kamion 2023-as Eb menetrendje (idén Magyarországon, a Hungaroringen nem versenyez a mezőny), május 20-21.: Most/Csehország. Június 10-11.: Slovakia Ring/Szlovákia. Június 24-25.: Poznan/Lengyelország. Július 15-16.: Nürburgring/Németország. Augusztus 26-27.: Most/Csehország. Szeptember 9-10.: Zolder/Belgium. Szeptember 23-24.: Le Mans Bugatti/Franciaország. Szeptember 10-október 1.: Jarama/Spanyolország.