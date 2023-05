KK Ajka–Répcelaki SE 31-17 (14-8). Ajka, 90 néző, NB II.-es női kézilabda-mérkőzés, vezette: Finta D., Varga F.

Répcelak: Szalai N. – Lengyel K., Zsiray 1, Major 1, Király J. 6, Pap B. 1, Szabó K., Szár 1, Falussy 2, Menyhárt, Pődör P., Molnár Zs. 5. Edző: Remete Róbert.

A sok sebből vérző Répcelak a találkozó első 20 percében teljesen egyenrangú partnere volt a győzelemre jóval esélyesebb Ajkának. A 23. perctől fokozatosan növelte előnyét a házigazda, amely a második félidőben már simán lelépte az elfáradt Répcelakot.

Celldömölki VSE–Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia U22 32-26 (18-16). Celldömölk, 80 néző, NB II.-es női kézilabda-mérkőzés, vezette: Papp R. Cs., Vandróczki G.

Celldömölk: Tömő, Balogh (kapusok), Gyurák 2, Pup R. 2, Pup S. 6, Erdélyi 1, Freiberger 5, Deé, Szomorkovits L. 6, Füzfa, Szomorkovits A., Németh V. 2, Szecsődi 7, Győrvári 1. Edző: Salamonné Csótár Adrienn.

SZKKA U22: Pados, Papp R. (kapusok), Rieger 6, Krilov, Szabó N. 9, Tóth B. 1, Lékai 3, Pál 3, Bősze, Csizmazia, Halász T. 2, Kovács R., Pintér Sz. 1, Lang 1, Rákos. Edző: Huszár Benjámin.

A mérkőzés első félidejében felváltva lőttek gólokat a csapatok. A második játékrészben a rutinosabb celldömölkiek akarata érvényesült. A hazaiak pontos befejezései, kitűnő védésekkel támogatva biztos győzelmet eredményeztek.

Salamonné Csótár Adrienn: – Szerettünk volna az utolsó hazai mérkőzésünkön nyerni, és ez sikerült is.

Huszár Benjámin: – Három ifistával, öt serdülővel és hét U15-ös korosztályú játékossal, nagyon fiatal csapattal álltunk ki. 45 percig ki-ki mérkőzés volt, jól küzdött az együttes, de a verbális inzultációk miatt buta hibákat követtünk el, így hatgólos vereséget szenvedtünk. Ugyanakkor fiatal játékosaink hasznos tapasztalatokat szerezhettek a felnőttek között, ami mindenképp hasznunkra válik.

Sárvárfürdő Kinizsi SE–Büki TK 29-34 (17-18). Sárvár, 200 néző, NB II.-es női kézilabda-mérkőzés, vezette: Buchesz D. M., Czenki M.

Sárvár: Jurik P. – Horváth I. 4, Burghardt 4, Soós, Barcza 8, Virág N. 7, Szemes 3. Csere: Varga – Cser, Kiss 1, Gerencsér 2, Horváth D., Oláh N., Németh H. Edző: Pupp Adél

Bük: Szücs I. – Megyeri 4, Tamási K. 10, Tóth V. 6, Tar-Pukler 6, Marton D. 3, Gősi 1. Csere: Büki, Szakály Sz. (kapusok), Varga V., Schimmer-Szabó 1, Varga Zs. 3, Koósz, Szekér P. Edző: Baranyai Enikő.

A mérkőzést a Sárvárfürdő kezdte jobban, ám alig telt el néhány perc, amikor Jurik kapust fejbe lőtték, ami megzavarta a hazaiakat. A hullámvölgy után a Sárvár talpra állt ugyan, ám ekkor meg Barcza szenvedett fejsérülést. Ennek ellenére az első játékrész változatos és szoros csatát, parázs küzdelmet hozott. Fordulás után a vezetést is átvette a Kinizsi, ám a végjátékban a Bük már kevesebbet hibázott, így végül megnyerte a vasi rangadót.

Pupp Adél: – A mérkőzés nagy részében egyenrangú csapatok csatáját láthatta a szép számú közönség. Sajnos a végjátékban kapkodtunk.

Baranyai Enikő: – Egy Bük–Sárvár meccsnek mindig nagy presztízsértéke van, mindkét fél számára. Ez most is látszódott. Rendesen felkészültünk az ellenfélből, ennek ellenére az első félidei védekezésünk nem volt sziklaszilárd. A második félidőben azonban összeállt minden, amit a 12 kapott gól is tükröz. Ismét csapatként működtünk.