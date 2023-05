Alejandro Zubillaga, az Alba Fehérvár edzője: - Nagyon örülök a győzelemnek, véleményem szerint nagyon jól játszottunk. Gratulálok a csapat minden játékosának az elmúlt három hónapban nyújtott teljesítményért, és nagyon nagy köszönet a szurkolóknak is. Csapatként győztünk, ennek köszönhető ez a mai diadal, egy nullára vezetnünk, természetesen nagyon messze van még a vége, továbbra is ilyen fókuszáltan és harcosan kell játszanunk és ugyanilyen teljesítmény nyújtanunk. Biztos, hogy nagyon nehéz mérkőzés vár ránk Körmenden, de szeretnénk a hátralevő két mérkőzést is megnyerni.

Kocsis Tamás, az Egis Körmend edzője: - Gratulálunk az Albának, gyakorlatilag tökéletesen játszott, mind védekezésben, mind támadásban fölénk nőttek, megérdemelték a sikert. Nálunk értékelhető teljesítményt csak a szurkolóké volt, akiknek nem tudjuk eléggé megköszönni azt, hogy hátrányban is folyamatosan biztattak bennünket. Nyilván egy ilyen vereségből nem könnyű felállni, mert ez nem volt szép, de megpróbálunk javítani otthon.

Somogyi Ádám, az Alba játékosa: - Nagyon jól játszottunk, egységesek voltunk, ismét csapatként teljesítettünk, mindenki kivette a részét a sikerből. Követtük az edző által elképzelt taktikát, nagy intenzitással kosárlabdáztunk végig. A földön kell maradnunk, pontosan tudjuk, szombaton sokkal keményebb, pokoli hangulatú meccs vár ránk Körmenden.

Durázi Krisztofer, a Körmend játékosa: - Nem játszottunk jól, ezt mindenki látta, amiket edzésen megbeszéltünk, amire készültünk az elmúlt egy hétben, abból ezúttal semmit sem valósítottunk meg. Ki kell elemeznünk a történteket, arra készülünk, hogy hazai pályán javítunk. Mindent meg fogunk tenni a siker érdekében.