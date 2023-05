Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia–Levendula Hotel Algyő 39-20 (19-12). Szombathely, Dr. Gál László Egyetemi Sportcsarnok, 250 néző, női NB I/B.-s kézilabda-mérkőzés, vezette: Csányi T., Gadányi T.

SZKKA: Balog, Christe, Fritz (kapusok), Balogh P. 3, Pődör B. 9, Pődör R. 3, Szmolek 3, Tanaskovics, Győri 1, Kulcsár 6, Varga N. 4, Horváth An. 4, Biró 4, Török F. 2. Edző: Pődör Zoltán.

Az eredmény alakulása. 8. perc: 7-5. 19. p.: 14-9. 27. p.: 17-12. 33. p.: 22-12. 42. p.: 27-13. 55. p.: 36-19.

Kiállítások: 4, ill. 2 perc.

Hétméteresek: 4/4, ill. 5/6.

Az nem volt kérdés a mérkőzést megelőzően, hogy az SZKKA legyőzi-e vagy sem az algyői alakulatot, hiszen csak a diadal jöhetett szóba hazai részről, hiszen csak így tarthatta életben a Pődör-csapat feljutási reményeit. Ugyanakkor fél szemmel folyamatosan figyelni kellett, hogy mi zajlik Kozármislenyben. Az NB I.-be feljutó Vasas mögött már csak egyetlen hely volt kiadó, amelyért a vasiak és a baranyaiak folytattak ádáz küzdelmet. Az SZKKA szezonzáró, egyetemi sportcsarnokban megrendezett sorsdöntő találkozóján Kárász Szimonett nyitotta a gólok sorát. Az Algyő ekkor vezetett először és egyben utoljára a találkozó során. A tét nem volt kicsi, ám Pődör Blankáékat nem nyomta agyon a teher, nagyon magabiztos, meggyőző játékkal építgették a szombathelyiek előnyüket. A 6. percben Varga Nikolett góljával már négy találattal vezetett a házigazda a vendégek előtt (6-2). Nem igazán tudta tartani a lépést Zsilák Katalin együttese az SZKKA-val, amely az első félidő hajrájában 19-12-re lépett el ellenfelétől. Pődör Zoltán két fiatal tehetsége is pályán volt már ekkor, Biró Dorina és Török Fanni is jól szállt be a játékba. A meccs krónikájához tartozik az is, hogy az utolsó 5 percben nem tudott betalálni az Algyő, amelynek helyzetét nehezítette Nagy Leonóra kétperces kiállítása is.