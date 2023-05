Egis Körmend–Zalakerámia ZTE KK 104-56 (35-13, 30-19, 17-15, 22-9). Körmend, 1900 néző, NB I.-es kosárlabda-mérkőzés, bronzcsata, második összecsapás, vezette: Praksch P. Á., Nagy V., Frányó P.

Körmend: Chambers 13/3, Mitchell 10/6, Ferencz 5/3, Adams 12/6, Omenaka 14. Csere: Cakarun 14, Takács K. 10/3, Edwards 8, Durázi 8, Kiss. M. 10/6, Doktor –, Herczeg –. Edző: Kocsis Tamás.

ZTE: Trice 5, O’Reilly 8/3, Polster 5/3, Zsíros –, Ostojic 8. Csere: Keller I. 6, Rakicevic 10/3, Németh Á. 7, Csuti 2, Szalay D. 2, Simó 3. Edző: Sebastian Krasovec.

Az eredmény alakulása. 3. perc: 13-0. 7. perc: 26-6. 10. perc: 35-13. 13. perc: 45-17. 17. perc: 55-25. 20. perc: 65-32. 23. perc: 72-39. 27. perc: 77-43. 30. perc: 82-47. 33. perc: 90-47. 38. perc: 98-53.

Kipontozódott: Csuti (21. p.), Keller I. (36.).

A bemelegítéshez készülődő szomszédvári riválisok keretét tekintve gyorsan megállapíthattuk, hogy a szerdai meccshez képest megfordultak az erőviszonyok. Ugyanis az első összecsapáson a ZTE-be visszatérő O'Reilly és a Körmendből továbbra is hiányzó Chambers egyértelműen a zalaiak malmára hajtotta a vizet és a várakozásoknak megfelelően be is húzta a találkozót a kék-fehér alakulat. Körmenden már más volt a felállás: Chambers ott volt a csapatban, míg a szerdai mérkőzés végén megsérült Smith melegítőben battyogott a kispad felé. "Remélem, Smith sérülése nem komoly és pályára tud lépni szombaton. Ellenkező esetben nehéz dolgunk lesz" - nyilatkozta a szerdai derbi után Sebastian Krasovec, a ZTE trénere. A vasi piros-feketék egyenlítési esélyei ezzel alaposan megnőttek, a kérdés csak az volt, mennyit tud vállalni Chambers.

Borítékolható volt a pokoli hangulat – mint általában minden Körmend–ZTE-n – és nem is kellett csalatkoznunk. A hazaiak hozták el a labdát, majd Chambers dupláival és egy szépségdíjas Mitchell-Omenaka összejátékkal vett repülőrajtot a Rába-parti alakulat, majd Mitchell triplája is beakadt (9-0), Krasovec pedig azonnal időt kért. Teljesen megzavarodott a ZTE, amely csak nyomozta a játékot az első percekben. Omenaka közelijével és Adams zsákolásával pedig már 13-0-t mutatott az eredményjelző. Ostojic büntetőivel jelezték a vendégek, hogy pályán vannak, majd Chambers sokkolta a zalaiakat első hármasával (16-2). Adams és Cakarun pontjaival robogott tovább a Körmend, a 7. percben már a 20-at súrolta a különbség (23-4), aztán nem sokkal később Cakarun büntetőjével már 20-at számolt a hazai tábor a ZTE-re (26-6). Totális csődöt mondott a Zalaegerszeg játéka az első negyedben, míg hazai oldalon egész egyszerűen nem volt gyengepontja az MTE-nek (35-13). A 14. percben Mitchell bedobása Edwardsot találta meg a gyűrű alatt, aki senkitől sem zavartatva szerzett közelijével 47-17-re módosította az állást. A hangulatot tovább fokozta Omenaka kiváló blokkja, csak örömében annyira elragadta a hév, hogy technikaival jutalmazták a bírók. Kocsis Tamás lehozta centerét, aki vastapsot kapott a hazai tábortól. Képtelen volt faragni hátrányán a ZTE, míg a túloldalon kis túlzással élve tényleg szinte minden bement. A félidő utolsó percében Ferencz is feliratkozott a pontszerzők közé, mi mással, mint egy triplával (62-28). A hátralévő másodpercekben sem történt már érdemi változás, 65-32-nél térhettek öltözőikbe a csapatok. A körmendieket kisebb atrocitás érte lefele menet, mert kis híján rájuk rontott a ZTE-tábor néhány magáról megfeledkezett tagja. A készenléti rendőröknek és a rendezőknek kellett beavatkozniuk, hogy Ferenczék biztonságosan bejussanak öltözőjükbe. Minden bizonnyal ez is bekerült a mérkőzés jegyzőkönyvébe.

Omenaka újabb pontjaival folytatódott a meccs a pauza után. Próbált ugyan több energiát vinni játékába a ZTE, de minden egyes zárkózási kísérletre volt válaszuk a piros-feketéknek. Masszívan tartotta kicsivel több mint 30 pontos előnyét a vasi házigazda. A 26. percre Csutit már elveszítette a vendég gárda, két kulcsjátékosa, O'Reilly és Ostojic pedig négy személyi hibánál járt. Három negyedet követően mindennél beszédesebb volt a két csapat dobóhatékonysága. A Körmend közel 60 százalékos hatékonysággal, míg a ZTE kicsivel több mint 30 százalékban tudta értékesíteni lehetőségeit. 24 vendég triplakísérletből mindössze 2 akadt be zalai oldalon három negyednyi játékot követően. Ehhez még hozzávehetjük a lepattanó arányt is – 38-25. Minden játékelemben magasan ellenfele fölé nőtt Kocsis Tamás együttese. Az utolsó 10 percre már csak egy kérdés, mennyi lesz közte. Tud-e zárkózni 30 alá a ZTE, vagy meglesz közte a 40. Adams a 33. percben utóbbira szavazott, hintett egy újabb távolit és az állás ezzel 87-47-re módosult. Tombolt a körmendi tábor, míg a lelkes zalaiak lassacskán elhalkultak. De itt még mindig nem állt meg az MTE-expressz. Közönségcsalogató hamisítatlan fiesztát rendeztek a vasiak, akik Durázi zsákolásával már 94-47-re vezettek – Krasovec mester pedig már kínjában mosolygott. Az utolsó percekben mindkét oldalon lehetőséget kaptak a fiatal magyarok is. Lehengerlő játékkal, a derbit az első perctől az utolsóig magabiztosan uraló Egis Körmend fölényes diadallal egyenlített a bronzcsatában.

Az egyik fél három megnyert meccséig tartó párharc állása: 1-1.