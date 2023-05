A Falco-Vulcano Energia KC Szombathely az egyik fél három megnyert meccséig tartó elődöntő első, szombathelyi felvonásán biztosan verte szomszédvári riválisát (90-80). A címvédő hazai gárda remekül kezdett, az első negyedet 30-13-ra nyerte, majd végig vezetett, igaz, a szívós ZTE többször is felzárkózott, nem adta könnyen magát.

– A negyeddöntő első meccsével összességében elégedett voltam, a találkozó nagy részében kézben tartottuk az irányítást – fogalmazott Milos Konakov, a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely vezetőedzője, aki egyébként a napokban két szezonnal meghosszabbította a szerződését. – De azért követtünk el hibákat is. A második félidőben főleg támadásban elrohantuk magunkat, kapkodtunk – így több labdát eladtunk, több támadást elrontottunk. Zalaegerszegen nem engedhetjük meg magunkat azt a luxust, hogy elveszítsük a ritmusunkat – mert azt büntetni fogja a házigazda. Türelmesen kell járatnunk a labdát, a saját stílusunkban, tempónkban kell kosárlabdáznunk. Egyébként is idegenben mindig nehezebb dolgunk van, ezért is maximális koncentrációt, szervezett csapatjátékot várok el a fiúktól. Természetesen szeretnénk ismét győzni, szeretnénk 2-0-ás előnybe kerülni, de a ZTE kiváló csapat, főleg hazai pályán mindenkire veszélyes – nem lesz könnyű dolgunk. Kiélezett, harcos, hajtós, kemény mérkőzésre számítok – és természetesen számítunk a szurkolóink segítségére is!