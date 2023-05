A vasiak román válogatott labdarúgója, Ana-Maria Vladulescu a Diósgyőri VTK (1-1) elleni meccset megelőzően 18 bajnokin lépett pályára és egy gólt szerzett – még a nyitányon, a Kelen ellen talált be a csatár. Azóta – ahogy mondani szokták – ami korábban a kapufáról befelé, ebben a bajnokságban neki kifelé pattant. A 22 éves futballista ugyan rengetegszer helyzetbe került, de képtelen volt bajnokin a hálóba találni. A legutóbbi fordulóban a Diósgyőr elleni meccsen már az első percben megtört a jég: Nagypál bal oldali beadását Vladulescu a bal sarokba lőtte.

– Nagyon hiányoztak a gólok, mindig szenvedtem egy-egy sikertelen, gólnélküli meccsem után – mondta Vladulescu. – De igyekeztem még keményebben dolgozni az edzéseken. Sok lehetőségem volt a mérkőzéseken és egy idő után görcsössé váltam, túlságosan is zavart, hogy nem sikerül gólt szereznem. Ezzel nagy nyomást helyeztem magamra – de ilyen vagyok, mindig a legjobbat akarom nyújtani. Örülök, hogy a Diósgyőr ellen végre sikerült betalálnom. Nem csak nekem, a csapatnak is sokat jelentett a gól, már csak azért is, mert az újpesti kudarc után szükségünk volt egy kis önbizalomra. A gólt követően is többször helyzetbe kerültem, de sajnos nem sikerült újra betalálnom. Úgy gondolom, ha még egy gólt szerzünk, más lett volna a végeredmény. Így kicsit csalódott voltam, nagyon szerettünk volna nyerni, de inkább a pozitívumokat emelném ki, például azt, hogy jól futballoztunk. Még két mérkőzés van hátra, szeretnénk mindkét összecsapásból a legtöbbet kihozni és emelt fővel zárni a szezont.