Az első Szentgotthárdi Csata Emlékfutásra éppen 20 évvel ezelőtt, 2003-ban került sor, röviden Csatafutás elnevezéssel került be a köztudatba. Minden évben a szentgotthárdi csatáról megemlékező Történelmi Napok keretében rendezték meg, a főfutam átvezet az osztrák-magyar határon, a szentgotthárdi és a mogersdorfi emlékművet köti össze. A Covid-járvány miatt két év kiesett, így idén július 29-én a 19. Csatafutásra kerül sor új, kibővített szervezői felállással, Szervező Bizottsággal. A versenyben lesznek új elemek is. A hobbi futam szép környezetben, a várkertben kijelölt 1.664 méteres körön lesz. Felkerült a futamok közé az egyre népszerűbb Nordic Walking, szintén a várkertben, 2 körrel. A fő futam chipes időmérését a RaceResult Austria végzi, ezúttal a gyerekfutamokban is, ahol az ovisoktól indulva kétévenkénti korcsoportokban versenyezhetnek a gyerekek, fiatalok. A rendszer honlapja már elérhető, több nyelven biztosítja a versenykiírást, nevezést, láthatók lesznek az előnevezettek futamok szerinti listái, a verseny után az eredménylisták, és mindenki letöltheti a saját oklevelét.

Az első 100 főfutamos nevező új logoval emblémázott sport trikót kap, a díjak között serleg, érme, törölköző, fürdőlepedő szerepel. A legeredményesebb szentgotthárdi iskola 100.000 Ft díjazásban részesül. Minden futó kedvezményt kap a Szentgotthárd Spa & Wellness fürdőbe és a felnőtt futamokban résztvevők elfogyaszthatnak egy gulyáslevest is a verseny után. Különböző, a rendezvényt színesítő látványelemek is szerepelnek a tervben, továbbá értékes nyereménytárgyak sorsolása az eredményhirdetés után. Az elmúlt években elmaradtak az osztrák és szlovén futók, a szervezők most megpróbálják visszacsábítani őket.

Egyéb fontos információk már a „Csatafutás – Schlachtlauf” Facebook-oldalon is olvashatók. Később a versenyről készült fotók is ide kerülnek fel, illetve lesznek drónfelvételek is