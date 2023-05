Vasvár VSE–CVSE-Vulkánfürdő 3–2 (1–1).

Vasvár, 70 néző, vezette: Szabó B.

Vasvár: Kántor – Bíró, Varga A. (Pálla), Horváth A., Berta, Vincze, Czövek, Réfi, Kónya (Schermann), Tausz (Pásztor), Sipos (Elekes). Edző: ifj. Sziffer István

CVSE: Osvald – Szuh (Tóth Z.), Dobson (Galovich), Tóth D. (Takács), Zsoldos, Gorácz, Gábor, Czinder, Czöndör, Keszei R., Németh J. (Keszei T.). Edző: Takács Gábor

Gólszerzők: Pálla, Kónya, Sipos, ill. Takács, Németh J.

A Vasvár egy szép támadás utáni fejessel, a 18 éves Sipos Roland révén jutott előnyhöz, aki ezzel első felnőtt bajnoki gólját szerezte. Helyzetek sokaságát alakította ki a házigazda, ezek viszont kimaradtak. A celliek a félidő végén kiegyenlítettek. A második játékrészben két góllal ellépett a hazai csapat, az eredményen a hosszabbításban a vendégek csak kozmetikázni tudtak. A szezon legjobb játékával tartotta otthon a három pontot a Vasvár.

Sárvár FC–Csepregi SE 3–1 (2–0).

Sárvár, 80 néző, v.: Krasznai R.

Sárvár: Dénes – Németh Á., Fülöp, Takács (Sinka), Tokaji, Vass (Szakos), Fider, Vajda (Glavánovics), Biró (Toldi), Kovács B., Szemes. Edző: Nagy Dániel

Csepreg: Takács Kr. – Kótai, Kossuth (Sós), Nika M., Simon, Takács Ke. (Nagy D.), Pócza, Janzsó (Németh O.), Nika B., Lukács, Steiner (Nika Á.). Edző: Steiner Zsolt

Gólszerzők: Kovács B., Takács, Tokaji, ill. Lukács.

A Sárvár egy jól felkészített csepregi csapattal találta szemben magát. A hazaiak eleinte nem is igazán találtak fogást a vendégeken. Aztán változott a helyzet, a félidő hajrájában kétgólos előnyhöz jutott a házigazda. A szünet után is támadó szellemben futballozott a sárvári alakulat, de a Csepregnek is voltak lehetőségei. A játék képét tekintve megérdemelt hazai siker született a találkozón, amely kiváló játékvezetés mellett zajlott.

Kiswire Szentgotthárdi Vse–Szarvaskend Se 2–1 (0–0)

Szentgotthárd, 100 néző, v.: Ódor Á.

Szentgotthárd: Kapui – Bedi, Osvald (Sipos B.), Nagy O., Takács (Holecz), Dancsecz, Laczó, Gécsek, Sulics, Sipos G. (Korpics), Gyécsek. Edző: Heiter László

Szarvaskend: Esztergályos – Velekei, Tóth A. (Kis-Nemes), Csillag (Jóna), Németh T., Tuboly, Földes, Tompa, Kopfer, Wolf, Törő. Edző: Kovács Kálmán

Gólszerzők: Sipos B., Sipos G., ill. Törő.

Küzdelmes mérkőzést játszott a két fél. Az első helyzetre sokat kellett várni. Nem lett belőle gól, a szentgotthárdi kapus ugyanis bravúrral hárította a szarvaskendi fejest. A folytatásban több helyzet is adódott, de egyiket sem sikerült gólra váltani, így gól nélküli döntetlennel vágtak neki a második felvonásnak a csapatok. Elszántan játszott a házigazda, de a Szarvaskend jutott előnyhöz egy igencsak szépségdíjas találattal. A gól után rákapcsolt a házigazda, egy büntetővel egyenlített, majd egy szabadrúgás után a győztes - három pontot érő - találatot is megszerezte.

Büki TK–Répcelaki SE 2–8 (0–7).

Bük, 100 néző, v.: Kondor T.

Bük: Viczmándi (Szőnye) – Fehér, Fazekas, Tóth B., Lang, Wágner, Bősze (Papp E.), Vamper (Kiss B.), Szabó A. (Tóth R.), Elekes, Farkas B. Edző: Hegedűs Attila

Répcelak: Pataki – Baranyai, De Paula (Gál), Gaál, Ódor (Szabó B.), Kristóf, Csányi, Rácz, Vargyas, Tarcsay, Horváth M. (Varga B.). Edző: De Paula Alex, Tóth Zsolt

Gólszerzők: Elekes, Farkas B., ill. Csányi (2), Kristóf (2), Tarcsay, Gaál, Baranyai, Horváth M.

Jól kezdte a találkozót a Répcelak, hamar betalált ellenfele kapujába, a szünetig meg sem állt hét gólig. A második félidőben visszavettek az iramból a vendégek, kiegyenlítettebb lett a játék, így két alkalommal a Bük is sikerrel vette be a Répcelak kapuját. A vendégcsapat gólgazdag mérkőzésen megérdemelt győzelmet aratott.

Jánosháza VSE–Rábapatyi KSE 1–2 (1–0).

Jánosháza, 80 néző, v.: Németh T.

Jánosháza: Tóth A. – Ambrus, Hajba, Vágusz A., Vágusz P., Piri, Pencz, Szabó K., Büki, Péter, Benkő. Edző: Vágusz Arnold

Rábapatyi Ksk: Király – Csonka, Horváth K. (Varga L.), Piros D., Dugovics, Manganelli (Zeke), Tóth M., Csupor, Bakonyi, Piros P., Könczöl. Edző: marton Róbert

Gólszerzők: Vágusz P., ill. Dugovics, Csonka.

Kiállítva: Bakonyi (86., Rábapatyi KSK).

Az ezer sebből vérző hazai csapat végig hősiesen küzdött, és az első félidő hajrájában a vezetést jelentő gólt is megszerezte. A vendégek nem tudtak mit kezdeni a házigazda védekezésével. De az utolsó tíz percben a hazaiak erejét felőrölte a védekezés, amit a vendégek ki is használtak és megfordították a mérkőzést. A Jánosháza egy pontra rászolgált volna.

Király SE–Söpte SE 12–0 (5–0).

Szombathely, 80 néző, v.: Bíró O.

Király: Horváth A. – Reseterits, Németh G. (Nyári), Kiss K., Tóth M., Halmosi, Csákvári (Szabó B.), Velekei (Kovács A.), Potyi (Fábián), Vigh (Kudron), Schimmer. Edző: Hegyi László

Söpte: Kovács N. – Kovács E., Biró (Proksza), Rómer (Szaller), Németh M., Mester (Horváth B.), Hujber (Plajszer), Düh (Varga A.), Koronczai, Vámos, Koszokovits. Edző: Simon Attila

Gólszerzők: Reseterits (3), Halmosi (3), Fábián, Szabó B., Németh G., Schimmer, Velekei, Kudron.

A mérkőzés első húsz percében meddő mezőnyfölényben játszott a házigazda. Számos helyzete volt, de a vendégek kapusa hárítani tudott. Az első gól után felszabadulttá vált a Király, növelte előnyét. Egy görcsösebb periódus után aztán kiszakadt a gólzsák, így a házigazda fölényes győzelmet aratott, még úgy is, hogy számos lehetőség kimaradt.

Vasi Bádogos Kft. Táplán SE–Szombathelyi Haladás VSE 0–12 (0–7).

Táplánszentkereszt, 100 néző, v.: Talabér N.

Táplán: Molnár D. – Gombos, Varga D., Varga Gy. (Pummer), Huszár, Gyurcsányi (Fürdős), Polgár, Rosner, Markó, Manganelli, Varga M. Edző: Borbás János

Haladás: Horváth B. – Buzás, Kovács B., Simon (Tama), Pap, Tóth M., Péter (Sály), Szőts, Varga Cs., Tarján (Kossuth), Tóth B. (Németh G.). Edző: Szenczi Imre

Gólszerzők: Pap (3), Tóth M. (3), Németh G., Sály, Tama, Péter, Varga Cs., Szőts.

Kiállítva: Markó (26., Vasi Bádogos Kft Táplán SE).

A hazai csapat ebben az összeállításban megnehezíteni sem tudta a végig motiváltan és jól játszó Haladás dolgát.

Körmendi FC-Vasi Sekolo Kft.–Vép VSE 1–1 (0–0).

Körmend, 100 néző, v.: Horváth P.

Körmend: Balogh Á. – Lakosi, Vilics, Buti, Karvalics, Molnár L., Köntés (Sály), László, Sipos, Nagy Zs. (Berning), Zsoldos (Károlyi). Edző: Kurucz Ádám

Vép: Bezdi B. – Kiss A., Dancs, Németh Á. (Takács Á.), Czeglédi (Balikó B.), Jordán, Niksz (Bezdi Sz.), Illés (Takács M.), Beke (Balikó M.), Szendrődi, Balikó D. Edző: Takács Márton

Gólszerzők: Karvalics, ill. Jordán.

Eső áztatta, nehéz pályán jó iramú mérkőzést játszottak egymással a felek. Férfias küzdelemről és igazságos pontosztkodásról lehetne beszélni, ha a játékvezető nem ítéli meg szubjektíven a kéz szabályt. Ettől eltekintve a játékosok színvonalas mérkőzést játszottak mindkét oldalon.