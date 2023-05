A hagyományoknak megfelelően vasárnap délután a Sugár úti kiscsarnok adott otthont a bronzmeccsnek és a döntőnek - sok szurkoló előtt, remek hangulatban léptek pályára a csapatok. Előbb a Cosmos Home és a Büki TK mérkőzött a bronzéremért, majd pedig a bajnoki címért csapott össze az alapszakaszgyőztes és címvédő 9700.hu Ingatlaniroda és a legfőbb kihívó, a SZoESE.

Cosmos Home - Büki TK 49-47 - bronzmérkőzés.

Cosmos Home: Fekete Z. 8/6, Nagy B. 8, Horváth T. 8, Horváth M. L. 7, Szlávik M. 6/3, Horváth D. 5/3, Erős L. 4, Kőhalmi Krisztián 2, Berkó Á. 1, Szita G. -, Gaál Á. -, Kaczmarski Zs. -.

Büki TK: Kovács B. B. 21/9, Fancsali A. 12/6, Szendi K. J. 6, Katona R. 4, Kámán K. 2, Kovács B. 2, Berényi G. -, Polgár K. -, Korándi Sz. -, Hajdu A. L. -.

A Bük jól kezdett, és második negyed elejéig biztosan vezetett (11. per: 11-17). Majd rendezte sorait a Cosmos Home, és harmadik negyed közepéig fej-fej, váltott vezetéssel mellett haladtak csapatok (25. perc: 33-30). Majd a 28 perc után a Cosmos Home lendületbe jött és nyolc pontos vezetést harcolt ki magának az negyedik negyedre. A Cosmos Home hiába kezdte jól az utolsó tíz percet, és lett kétszámjegyű a különbség (32. perc: 42-32), a Bük nem adta fel, három pontra faragta a hátrányát (36. perc: 43-40). Az utolsó percekben úgy tűnt, hogy a szombathelyi csapat újra nagyobb előnybe kerül, azonban a bükiek a 40. perc elején egy pontra zárkóztak. Egy sikeres Cosmos Home-os büntető után a bükiek támadhattak, dobhattak két büntetőt, de hiába szedték vissza a második, szándékosan mellé dobott kísérletet, nem sikerült egalizálniuk - nyert a Cosmos Home.

9700.hu Ingatlaniroda - SZoESE 52-49 - döntő.

9700.hu Ingatlaniroda: Mitterstiller A. Cs. 14/3, Gyuk Zs. 10/6, Szanati M. 9, Mondl Sz. 6/6, Csiszár D. 5/3, Lukács T. 3, Janzsó Z. G. 3/3, Henrik I. 2, Weszelovits A. -, Szalai Zs. -, Horváth I. -, Bodorkós M. -

illetve

SZoESE: r. Popgyákunik B. 14, Simon B. J. 13/6, Galambos M. 6/6, Kozma M. N. 5/3, Balogh Z. Á. 4, Harsányi Á. 3, Dr. Nagy N. 2, Földi H. 2, Gábor M. -, Svajda G. -, Kőszegfalvi D. -.

Gyorsan magához ragadta a kezdeményezést az első pillanattól feszült mérkőzésen a SzoESE (5. perc: 2-6). Majd a negyed vége előtt átvette a vezetést a címvédő, és az első etapot minimális egy pontos különbséggel megnyerte. A második játékrész elején előbb meglépett kihívójától a 9700.hu (17. perc: 21-15), majd a nagyszünetig tartotta is pár pontos előnyét. Fordulás után nem esett sok pont, így az egyetemisták felzárkózhattak két pontra és ezt a minimális különbséget tudták tartani a negyed végéhez közeledve is (28. perc: 29-27). Egyre fokozódott a feszültség a pályán, kosár és büntető váltások -na meg technikai hibák - után csupán egy ponttal járt előbbre a 9700.hu (30. perc: 36-35). A záró játékrészben sokáig nem tudott betalálni az első bajnoki címére törő SzoESE, és úgy tűnt, hogy magabiztos előnyt épít fel magának a címvédő (37. perc: 42-35). Azonban egy vendég akció és hazai fegyelmezetlenség öt pontot ért a SZoESE számára, így szoros végjátéknak lehettek szemtanúi a szurkolók. Az utolsó két percre fordulva növelte előnyét a címvédő (39. perc: 45-42). Egy gyors tripla-váltás után a csapatok már csak büntetőkből találtak be, a különbség nem változott. Így a tavalyi szezonhoz hasonlóan idén is - bár jóval szorosabb mérkőzésen - legyőzte kihívóját a 9700.hu Ingatlaniroda és már hatszoros bajnoka lettek a Szombathely városi-városkörnyéki férfi kosárlabda-bajnokságnak.