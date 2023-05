A Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. röplabda szakosztálya, az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvánnyal és a Magyar Röplabda Szövetséggel karöltve rendezte meg idén is Ovi Zsinórlabda Kupáját. A korábbi évekhez hasonlóan ebben az esztendőben is meghívót kaptak azok az óvodák, amelyek eddig is részt vettek a rendezvényen.

- Idén 100 főben kellett maximalizálnunk a kis ovisok számát, így intézményenként 6 gyermeket tudtunk vendégül látni - számolt be Bedőcs Gergely, a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. röplabda szakosztályának vezetője. - Végül 17 óvoda gyermekei látogattak az Arena Savariába, ahol nem mérkőzéseket játszottak a kicsik, hanem 17 készség- és képességfejlesztő állomást állítottunk fel számukra, amelyek között természetesen helyet kaptak a zsinórlabdázás alapvető mozgáselemei. Adott állomáson 5 percet töltöttek el a gyerekek, akik végül remekül érezték magukat az esemény során. Csupa csillogó szemű gyerkőcöt láthattunk, akik a rendezvény félidejében egy kis tízóraicsomagot is kaptak. Az Ovi Zsinórlabda Kupa eredményhirdetésekor mindenki jutalomban részesült, mindenki győztes volt, a gyerekek aranyéremmel, emlékpólóval, kis hátitáskával, kifestővel térhettek haza. Az esemény idén is elérte célját, sikeresen népszerűsítettük a röplabdát a kicsik körében. Abban reménykedem, hogy jövőre kicsit bővíteni tudjuk a résztvevők létszámát, mivel idén is jóval többen lehettünk volna, ám, mint minden rendezvénynek, ennek is volt egy költségplafonja. Tavaly korlátlan létszámban tudtuk fogadni az ovisokat, meg is lepődtünk, hogy közel 400-an eljöttek. Idén azonban húzni kellett egy határt a kupa költségvetésében, mivel országos szinten az előző évi 6 helyszínhez képest idén már 10 városban rendeztek ilyen jellegű sporteseményt, ám a költségvetés maradt a 2022-es.