Pődör Rebeka és Pődör Blanka szerződéshosszabbítása, a klub értékeniek megtartása mellett a vezetőség az elmúlt időszakban megkezdte a munkát, hogy további minőségi játékosokkal erősítse meg a vasiak keretét a következő szezonra. Sikeres tárgyalások után rögtön egy bombaigazolással nyitotta meg az átigazolt játékosok sorát az SZKKA, amiből látszik, hogy a jövőben is komoly célokért szeretne küzdeni Pődör Zoltán együttese.

„Örömmel jelenthetjük be, hogy a korábbi magyar válogatott balszélső, Kazai Anita a nyártól a Szombathelyi KKA csapatában folytatja pályafutását” – olvasható a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia hivatalos oldalán. A 34 éves tapasztalt szélső Debrecenben kezdte profi pályafutását 2006-ban, 18 évesen mutatkozott be az NB I.-ben. A bajnoki és Magyar Kupa ezüstérem megszerzése mellett a Bajnokok Ligájában is szerepelt a DVSC-vel. 2013-ban Debrecenből előbb az Albához szerződött, majd 2017 óta a Dunaújvárosi KKA-t erősíti. Utóbbi két csapatával játszott az EHF Kupában is. Az óriási tehetségként induló játékos súlyos sérülései miatt végül csak 2018 őszén mutatkozott be a magyar válogatottban, ebben az évben Európa-bajnokságon is tagja volt a nemzeti együttesnek.

Kazai Anita a mostani NB I.-es szezonban 49 gólnál jár, legeredményesebb élvonalbeli idényében 79 találattal zárt, a legmagasabb osztályban összesen eddig 731 alkalommal talált az ellenfelek kapujába. Az SZKKA új játékosa rengeteget segíthet rutinjával a fiatal szombathelyi csapatnak.