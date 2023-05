A legidősebb diákolimpiai korosztályban összesen 220 csapattal több mint 3100 tanuló rúgta a bőrt a körzeti versenyeken és a megyei döntőkön. A szabályzat szerint, a versenyen azok a diákok vehettek részt, akik labdarúgás sportágban maximum C, vagy D kategóriás érvényes versenyengedéllyel rendelkeznek, illetve futsal mérkőzésen nem léptek pályára az előző szezonban. Csongrád-Csanád és Veszprém vármegyék indították el a legtöbb - 18-18 – csapatot, az országos döntőbe pedig a megyei döntők győztesei jutottak be. Visszalépések miatt végül Csongrád-Csanád és a rendező Hajdú-Bihar vármegyék delegálhattak 2-2 csapatot a legrangosabb eseményre. A tavalyi országos döntősök közül 5 iskola ismét kvalifikálta magát a legjobbak közé, köztük a címvédő veszprémi Noszlopy Gáspár Gimnázium és Kollégium csapata és a hazai (az elmúlt tanévben 4. helyezett) Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium csapata is.

Németh Kristóf lett a torna gólkirálya

Fotó: László Ambrus

Az országos döntőbe jutott szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium együttese az ötcsapatos csoportok között a C jelűbe nyert besorolást, amelyet végül nagyon magabiztosan nyert meg. A vasiak 5-3-ra verték a Szolnoki Jendrassik Technikumot, 5-2-re győzték a Friedrich Gimnáziumot, 4-1-re múlták felül a debreceni Fazekast, majd 4-0-val ütötték ki a gyöngyösi Berze Gimnázium gárdáját. Az elődöntőért az Eötvös József Gimnáziummal kellett megküzdeniük a szombathelyieknek, akik szoros meccsen 2-0-ra diadalmaskodtak. A legjobb négy között a Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium várt az NLG-re. A soproniak nehéz ellenfélnek tűntek, 4-1-re nyertek, így a bronzért csatázhatott tovább a Nagy Lajos. A kiskunfélegyházi Constantinum ellen már nem tudta kellőképpen felszívni magát a vasi alakulat, amely 4-2-es vereséggel végül a negyedik helyen zárt. A dobogóról lecsúszó szombathelyiek így sem maradtak különdíj nélkül, hiszen a torna gólkirálya a Nagy Lajos Gimnázium csapatának tagja, Németh Kristóf lett.