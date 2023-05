A legutóbbi másodosztályú bajnokságot a dobogó harmadik fokán zárták az aligátorok, ezúttal két hellyel hátrébb, 51 ponttal az 5. pozícióban végeztek Zoufal Norbert rendkívül fiatal tanítványai. Hol vannak már a korábbi, színvonalas OB I-es meccsek? Néhány éve, mióta a mostani klubvezetés visszaléptette a gárdát az akkor már az OB I. középmezőnyében vitézkedő gárdát, azóta az OB I/B-ben szerepel a szombathelyiek, elsősorban helyi fiatalokra épülő együttese. Csakúgy mint tavaly, idén sem volt cél a feljutás, ennek fényében – és a csapat fiatal átlagéletkorát figyelembevéve – abszolút jónak mondható a gárda szereplése.

– Reális az 5. hely, pláne, hogy olyan csapatokat előztünk meg, mint az Esterházy és Ybl – mindkét együttesnek bővebb és erősebb kerete van – mondta Zoufal Norbert, az AVUS vezetőedzője. – Ez már a második évünk volt, amikor rengeteg serdülő és ifjúsági játékos szerepelt az együttesünkben, örömteli, hogy sokat fejlődtek a fiatalok. És az is, hogy a felnőttmeccsekből az utánpótláscsapataink is profitáltak. Az ifi, serdülő és gyermekcsapat is a felsőházban végzett. A megszerzett pont rendben van, a hazai meccsekkel elégedett vagyok, csupán a bajnok Debrecen, valamint az utolsó, számunkra már tét nélküli meccsen a VIWA tudott nyerni Szombathelyen. A legjobb mérkőzésünk tavasszal a hazai, ASI elleni 11-5-ös sikerünk volt, azt mondom: szinte tökéletesen játszottunk. Negatív értelemben nem tudok mérkőzést mondani, nem volt arcpirító vereségünk. A védekezésünk is rendben volt tavasszal, de ezt mindig könnyebb összeraknunk, mint a támadójátékot. A védekezéshez akarat kell, a támadójátékhoz inkább tehetség, képesség. Ráadásul – mivel fiatal a csapatunk – fizikálisan nehezebben veszik fel a versenyt támadásban az ellenfelekkel. Azt szoktam mondani, mi minden gólért megszenvedünk. Egyénileg nem akadt kiemelkedő teljesítmény az együttesben, inkább csapatként voltunk erősek. A felkészülést július 17-én kezdjük, Szőke Szabolcs visszavonul és a továbbiakban teljes erővel az országos gyermekcsapatra koncetrál, csakúgy mint eddig, ezután is a fiatalokat edzi. Visszatér Lengyelországba Andrzej Maciejewski is és vélhetően még lesz egy-két távozónk.