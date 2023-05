Egy hónapja nem lépett pályára a Szombathelyi Haladás csapatkapitánya, Németh Milán. Védőnket sérülés miatt még az április 2-i, kazincbarcikai bajnoki félidejében kellett lecserélni. Némethnek a jobb lábán sarokcsont ínhüvelygyulladása van, nem tud edzeni sem.

- Korábban is éreztem, hogy valami nem stimmel a lábammal, de elég magas a fájdalomküszöböm, úgyhogy nem is igazán foglalkoztam vele – mondta Németh Milán. – Aztán Kazincbarcikán a szünetben muszáj volt cserét kérni, annyira fájt a sarkam. Már az első diagnózis is sarokcsont hüvelygyulladást állapított meg és az MRI-vizsgálat is megerősítette ugyanezt. Azóta folyamatosan kezelik a lábam, lökéshullámmal, lézerrel, mágnessel és jegelik is. Azt mondták, pihenésre és türelemre lesz szükség a gyógyuláshoz. Azóta egyébként már többször is megpróbálkoztam a kocogással, legutóbb hétfőn mozogtam 20 percet, de elkezdett fájni a sarokcsontom. Az a szerencse az egészben, hogy nincs repedés, nincs meszesedés. Ezzel együtt sem tudok még edzeni, így futballozni sem. Sajnos nem tudom megmondani, mennyi időt vesz igénybe az, amíg elmúlik a gyulladás.