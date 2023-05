Gergely Márk és Poór Balázs az asztalitenisz ETTU Youth Series első állomásán, Eszéken szerepelt. Gergelyt – meglepő módon, ismeretlen okból – nem nevezték saját korosztályában (U13), pedig a tehetséges szombathelyi fiatal toronymagas esélyes lett volna. Mindketten serdülő (U15) egyéniben és párosban álltak asztalhoz a háromnapos versenyen. Párosban a két vasi fiatal görög, horvát és montenegrói ellenfelek legyőzése után állhatott fel a dobogó tetejére.

Nem csak párosban, hanem egyéniben is kitettek magukért a szombathelyiek. Poór és Gergely is csoportelsőként jutott tovább a csoportjából a főtáblára. Igaz, Poórnak nagy csatában, körbeverést követően, jobb szettaránynak köszönhetően sikerült továbblépnie. A főtáblán aztán mindketten nyertek még két-két mérkőzést: Gergely Márk második kiemeltként játék nélkül lépett tovább az első fordulóból, majd horvát és montenegrói ellenfelét is 3-0-ra verte. Az elődöntőben aztán a szlovén Luka Jokic állította meg 3-1-gyel: így Gergely bronzérmet szerzett. Poór Balázs pedig egy azerbajdzsáni és egy szlovén fiút vert meg egyaránt 3-1-re, ezután a négy közé jutásért esett ki a későbbi győztes görög Koutra ellenében.

A Szombathelyi AK-Sportiskola két fiúja tehát egy-egy arany és bronzéremmel tért haza Horvátországból.